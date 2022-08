Las particularidades de la nueva novia de Piqué que sedujeron al futbolista

Piqué redujo su nivel de exposición mediática y se abocó a su trabajo como deportista en el FC Barcelona tras su polémica separación de Shakira. Pero, en las últimas horas, se viralizaron fotos junto a su nueva novia, Clara Chía, de 23 años y las luces del mundo del espectáculo volvieron a posarse sobre él.

Un ciclo televisivo de la TV española tocó el tema y la periodista Laura Lago brindó detalles sobre la pareja: “Ella quiere ir a Miami. Las dos semanas de cada mes que no le toquen los hijos puede ir a Miami sin ellos. Una idea de Piqué es irse el año que viene a jugar a los Estados Unidos y es entonces que Shakira podrá cumplir su sueño y que sus hijos vivan en Miami”.

Además, reconstruyó cronológicamente el trayecto de este nuevo romance: “Gerard y Clara se conocieron en el bar musical de Tuset, La Traviesa, donde ella hacía de camarera a finales de 2021 y fue un flechazo”.

La notera también dejó trascender que la personalidad de su nueva novia, a diferencia del carácter de la cantante colombiana, fue lo que sedujo al futbolista: “Me lo cuenta una amiga de Clara. Él quedó enganchado. Ella le contó que estudia RR.PP. y Piqué le ofreció la beca en Kosmos”.

Otro detalle que condujo a que la relación iniciara de buena manera, fue el acercamiento de la mujer a otras esposas y parejas de futbolistas: “Ella está integrada, en la empresa donde también trabajan amigos de Piqué. Esa es una cosa que Shakira nunca ha conseguido. Jamás ha conectado con las otras esposas de futbolistas”.

Luego fueron a un casamiento en el que se mostraron juntos y dieron demostraciones públicas de afecto. “Fueron los primeros en abandonar la boda, a las 11 de la noche. Tenía que ir al día siguiente a Donosti el domingo a jugar con el Barça. Me hablan muy bien de esta chica, que se lo pasó en grande en la boda sin Piqué, que aparte también estaba pasándoselo en grande. A Gerard ya no le importa ser visto. Ayer martes cenaron en un restaurante en Barcelona. En la Copa Davis no dará entrevistas”, concluyó Lago.