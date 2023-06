Las polémicas declaraciones de Linda Hamilton sobre Arnold Schwarzenegger

Sin lugar a dudas, la película Terminator (en todas sus partes y secuelas: Terminator, Terminator 2: Judgment Day y Terminator: Dark Fate) es un hito en la historia del cine y también en lo que hace a la historia de la cultura pop de los años ochenta y noventa. Su personaje es claramente el papel más importante y por el que será recordado por los días y días el actor Arnold Schwarzenegger. Pues bien, su histórica compañera en aquella producción fue Linda Hamilton, quien se puso en la piel de Sarah Connor, y se refirió a aquel momento en el que estaba empezando a filmarse la histórica película.

Según el medio especializado IndieWire, la actriz reveló, durante el documental Arnold (que consta de tres partes), sobre la impresión que tuvo en un principio sobre el actor: “Según nuestra definición, Arnold era un fisicoculturista que pretendía ser actor”, dijo Hamilton. Y agregó: “Pero como tenía curiosidad por ese fenómeno, fui acercándome y me quedé como al margen mirando a Arnold trabajar. Después de un tiempo de filmar juntos, debo aceptar que lo compré, compré al personaje. El físico y la rigidez y todas las cosas que estaba implementando fueron cerrándome, y en un momento ya estaba como 'OK, esto podría funcionar, sí, sí'”. Por si fuera poco, ella también se refirió a lo que pensó al momento de recibir por primera vez el guion. “Sinceramente, no pensé que el guion fuera particularmente mejor que otros guiones que me había tocado leer. Quiero decir que seguramente lo había estado leyendo un poco despistada...”. Y agregó que era un filme de presupuesto “muy, pero muy bajo, y todos éramos bastante nuevos en eso. Definitivamente tenía dudas de que pudiera funcionar”. Sin embargo, es conocido que funcionó muy bien, porque hasta hoy en día la película sigue rindiendo. Hace poco el propio Arnold se refirió a la histórica saga y dijo: “Terminator fue en gran parte responsable de mi éxito, por lo que siempre la veré con mucho cariño. Particularmente creo que las tres primeras películas fueron geniales”. Es conocido que con el correr del tiempo él terminó convirtiéndose en todo un ícono del cine de acción, haciendo valor todo su pasado como fisicoculturista.