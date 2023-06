Rusherking y los rumores de un nuevo amor

Después de que circularan con fuerza los rumores de un acercamiento entre el cantante Rusherking y María Becerra, luego de que volvieran a encontrarse para grabar un tema juntos (con el conjunto Los del Espacio, del que forman parte), todo hace indicar que el muchacho finalmente encontró el amor del otro lado del océano. Porque estaría iniciando un nuevo romance con una influencer española: Mar Lucas.

Según algunos medios especializados, ambos habían sido vistos realizando un check-in en un hotel madrileño y habrían pasado más de una noche juntos. Por si fuera poco, además de ello, se indicó que ambos fueron vistos en una reconocida fiesta en la capital española, que habrían disfrutado estando muy cerca y juntos. Hay que recordar que, luego de la abrupta ruptura del trapero con Eugenia “la China” Suárez hace poco más de dos meses, a él lo habían vinculado con varias personas como, por ejemplo, una modelo uruguaya, y hasta se habló de un reencuentro con “La Nena” de Argentina, la cantante y trapera María Becerra. Nada de eso tuvo demasiado asidero, pero ahora todo hace indicar que finalmente Rusherking estaría en un incipiente amorío con la española.

Al momento de anunciar el fin de la relación, la China había posteado en sus redes sociales: “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”. Y él, por su lado, había expresado lo siguiente: “Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse”. Pues bien, aquellos tiempos tristes parecen haber quedado bien atrás, al menos para él.

Además de ello, todos los medios repararon en el enorme parecido que tiene Mar Lucas con la China Suárez. Y lo cierto es que sí, ambas tienen rostros muy parecidos. Mar Lucas es una influencer española muy conocida que cuenta en sus redes con más de veinte millones de seguidores, y es considerada toda una celebridad de las redes sociales. La española de veinte años también es modelo, al igual que la actriz argentina, y ambas comparten algunos gustos de estilo: por ejemplo, las dos suelen hacerse peinados con cola alta y maquillaje realzando sus miradas. Y en sus redes, obviamente, comparten imágenes en donde se aprecia más esta similitud.

Por el lado de la China, en este momento ella se encuentra en Montevideo, Uruguay, por cuestiones de trabajo, junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio. Y como es típico en ella, todos los días comparte algunas postales del país vecino y muestra los juegos y las actividades en familia, y también algunas situaciones laborales. Entre tanto, además, se permitió dejar un enigmático mensaje, en el que indica que por ahora sigue en soledad: “Y en un amanecer te encontraré bailando con el sol”, expresó la artista, y agregó emojis de corazones y fuegos. Además de ello, Suárez le puso like a un sugestivo posteo de una seguidora suya, que dice: “Te dediqué mi tiempo, te ayudé, te saqué sonrisas, te aconsejé, te quise, te di lo mejor de mí, quise ayudarte para que salgas adelante. Y me dejaste ir, haciéndome sentir la culpa de todas tus cosas, y aun así te deseo toda la felicidad”. Aunque no de forma directa, quizás ella haya elegido esa forma para manifestar su pensar sobre el nuevo amor de su ex.