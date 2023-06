La palabra de Morena Rial tras ser acusada de robo

Los últimos días vienen siendo movidos para Morena Rial. No solo por la crisis que está atravesando por la pelea con su padre, que por ahora parece no tener retorno, sino también porque durante el fin de semana fue señalada como la autora de un robo que ocurrió en los estudios del programa LAM. Así las cosas, se conocieron unos audios en los que ella se refiere a la acusación:

“Nada que ver. Yo no toqué nada, no sé… Me parece una vergüenza total, pero yo no toqué nada. Me ponen a mí como si yo hubiera tocado algo y que me escriban a los que les faltó algo, pero es una locura que me acusen de algo (...). Que le use la tarjeta a mi papá no significa que yo le haya ‘choreado’ la tarjeta a alguien. No entra en ninguna cabeza”, dice. Y agrega: “Me acusan de andar ‘choreando’ y mirá si voy a ir al canal para darles el gusto de que digan ‘sí, es una delincuente’. No, mi amor. Yo no soy así, no me manejo así”.