Lenny Jay: “Para estar en el escenario hay que tener una preparación”

Lenny Jay vuelve a la Argentina para presentar This is Michael en el Estadio Luna Park el 17 de diciembre. Un espectáculo que rinde homenaje al inigualable rey del pop y promete emocionar a los fanáticos en un viaje a través de su legado musical. Con la participación de Jennifer Batten, guitarrista original de Michael Jackson, hablamos con Jay para saber más detalles de su trabajo.

—Estás recorriendo muchos países con este show, ¿hay alguno que te impacta más que otro? ¿O el fanatismo que tienen como vos por Michael es el mismo?

—Argentina, seguramente Argentina. Va a ser mi tercera vez acá, porque la primera vez hicimos el Movistar, en la segunda, Mendoza, y ahora esta vez. Y es increíble porque, bueno, la gira en Europa es otra cosa, porque la gente es más distante. Acá la gente canta del principio al final. Cantando, bailando y disfrutando, y eso también te ayuda al nivel de energía. Porque este cambio de energía con el público es necesario.

—¿Te da más energía para ir adelante?

—Es muy bonito.

—¿Cuándo supiste que te querías dedicar al arte?

—Desde niños. El 80% de la familia de mi papá son músicos artistas, todos cantan y entonces crecí con eso en casa. En el salón de mi casa tenía una banda.

—Era inevitable…

—Siempre me vi haciendo eso en la vida. Claro que al principio tuve que trabajar con otras cosas, como todos, pero siempre la meta era esto. Fui encontrando el lugar hasta llegar hoy en día ser uno de los espectáculos de homenaje a Michael más importantes del mundo. Yo empecé a cantar Michael a mis 7 años de edad, para mí. Llegaba de la escuela y jugaba, dejaba la mochila así de lado y estaba toda la tarde cantando y bailando sus temas. Aparte de familia. Empecé en cumpleaños con las ganas de hacer como un homenaje a Michael y se dio después que él se fue en 2009. Entonces yo como que sentí en mi corazón la necesidad de hacer algo por él. Es decir, para agradecer todo lo que nos había dado, la inspiración artística y todo eso. Entonces, ahí empecé a hacer los shows, como más enfocado en las canciones de Michael, en cumpleaños, en bodas. De poco a que empezó a hacerse más grande y más grande y, cuando me di cuenta, estábamos ya viajando por todo el Brasil, porque soy brasileño. Después propuestas internacionales hasta llegar a un punto que estaba más en Europa y hoy vivo en Italia. Y estamos por todo el mundo haciendo este show, que hoy en día es el homenaje a Michael más grande del mundo. Tenemos con nosotros también a la guitarrista original de Michael.

—¿Cómo surgió la idea de que ella se incorporara?

—La idea era hacer algo único y teníamos esta idea de incorporarla. Le llevamos esta idea, la buscamos en las redes, la contactamos, le mandamos un video con un material, las canciones y a ella le encantó y dio su aprobación. Y es como decir que está avalado por ella, entonces es muy importante, es increíble.

—¿Cómo es un día en tu vida cuando no estás de gira?

—Es un día fuera de gira, pero no un día fuera de trabajo, porque para estar en el escenario cantando y bailando durante dos horas hay que tener una preparación y todo antes. Entonces, los días que no tengo los shows, hay preparación que me lleva todos los días más o menos unas cinco horas. Una rutina con solamente ejercicios de preparar físicamente el cuerpo, si no repasar las coreografías para que no me las olvide, no pierda la memoria de antes. Al menos cuatro veces la semana hago esto, como seguir esta rutina, pero nuestra producción, digamos, dos horas antes de salir a escena tengo que prepararlo y todo. Es como una vida más normal.

—¿Qué es lo que vos hacés distinto a otros espectáculos de Michael?

—Yo creo que tengo mucha seguridad. No es un solo baile o un solo canto o uno que se parece. En este show la idea es meter todo junto, cantando en vivo y bailando también.

—¿Cuál es tu canción favorita de Michael?

—Me gustan mucho sus canciones más lentas, porque creo que ahí puedo tener una conexión más grande con el público, miro al público, los veo cantando. Me encanta siempre.