Liliana Juárez, de Tucumán al mundo

La talentosa intérprete tucumana Liliana Juárez, protagonista de películas como El motoarrebatador, Los dueños y Planta permanente, estuvo como Jurado de Cortos NOA en el 8° Festival Internacional de Cine de Jujuy, y diario Hoy dialogó con ella para saber más detalles de su trabajo y próximos proyectos.

—¿Qué tiene que tener un proyecto para que vos participes?

—Bastante sensibilidad, que es lo que más me emociona, ver qué mensaje voy a arrojar a la sociedad como integrante o protagonista, para que siga creciendo, estoy en una obra de teatro y unos chicos me preguntaban: Usted que ya está en esto, una sigue creciendo, puedo aportar cosas, pero quiero seguir creciendo, mi meta es trabajar con gente que nunca trabajé, con estéticas que nunca hice porque es la forma de yo enriquecerme.

—Si tuvieras que elegir un soporte, cine, teatro, televisión, ¿cuál sería?

—Me gusta mucho el cine, es tal vez un poco más fácil, porque en teatro el cuerpo está ahí, presente, y podés ahí hacer de las “tuyas”, porque una vez que empieza la función vos sos dueña de ese personaje, y en el cine te dicen: Corte Lili, no va por ahí, en teatro te lo pueden decir, pero ya el público lo disfrutó como en ese momento te sale. Todas las artes y las áreas un mensaje te dejan, la escultura, la pintura, la fotografía, es algo que nos podemos apropiar y entregar al mundo.

—¿Soñás con interpretar algún personaje o rol?

—Me gustaría interpretar un personaje varonil. Hace tiempo interpreté a una nena con síndrome de Down, e investigué mucho para encarnarla, entonces. Si hiciera de hombre, me pondría calva, vería cómo caminar, o no me depilaría más, me gustaría que me vean así, como cuando me vieron haciendo de esa niña.

—Tu hijo está estudiando cine, ¿te gustaría que te dirija?

—Y sí, me encantaría, mi madre era una apasionada del arte, somos cinco hermanos, dos licenciados del arte, todos seguimos por ese camino, hice una obra donde estaba mi madre cantando tango, imagínate cómo no voy a querer trabajar con mi hijo, y escucharlo decir “Corte”, sería mágico.