Carmen Aub: “Llego a cada programa con mucha curiosidad”

La talentosa actriz mexicana Carmen Aub vuelve a E! Entertainment con el estre­no de la segunda temporada de Con Carmen, que puede verse todos los miércoles a las 20 por la señal. Con ella hablamos para saber más de esta nueva temporada y propuesta.

—¿Cómo te sentís con esta segunda temporada del programa?

—Los nervios son los mismos, y que disfruto, pero sí estoy más segura porque aprendimos de los errores de la primera temporada, venimos más preparados. Yo me siento más preparada como conductora, las entrevistas ahora son presenciales, no vía Zoom, dándole más vida al programa y logramos una intimidad que suma para hablar más libre de los temas. Sumamos detalles, y estamos muy contentas, los nervios son los mismos, pero más segura, con temas que siento que son más dinámicos. Así que el público va a tener de todo, se va a reír, va a estar más serio, más cotidiano, va a haber de todo.

—¿Cómo fue descubrirte como entrevistadora ahora en el cara a cara y no en el “Zoom a Zoom”?

—Aunque en el Zoom trataba de crear la calidez, en persona es más fácil, y además yo llego a cada programa con mucha curiosidad, porque no soy una experta, y no hay algo correcto o incorrecto, y de hecho si me trabo seguimos, porque es un programa real, como una plática entre amigos. Al principio estaban los invitados nerviosos pero al empezar a hablar se relajaban, porque la idea era poder pasarla bien, y estar con ellos unos minutos antes de grabar ayudaba.

—¿Es difícil combinar la actriz con la conductora?

—Generalmente estoy muy estresada, pero ahora disfruto una cosa a la vez, soy organizada. Si me ofrecen una película, sé de cuándo a cuándo voy a estar ocupada, y en la vida personal, por ejemplo, si quiero ir al cine con una amiga, sé que solo puedo ir los domingos, que tengo libre, es como organizarme, tener mis prioridades claras y no estresarme, disfrutando el presente. Ahora, por ejemplo, hablando contigo, me conecto con el presente, y eso lo llevé al programa: estar en el aquí y ahora.

—¿Tomaste referentes para la ­conducción?

—Mi padre, que es periodista, tomé clases con él, y aprendí mucho de él, es muy bueno en lo que hace, con él me preparé y sigo creciendo como conductora, y lo que me identifica es que soy yo y me doy el permiso de equivocarme y tener visiones encontradas, me doy la oportunidad y el permiso, no quiero ser perfecta, quiero aprender a evolucionar e ir creciendo y ese es mi parámetro, construir un camino con mis propias referencias.

—¿Elegiste los entrevistados y temas de esta temporada?

—Cuando estoy hablando con amigos y surge algo que imagino que se pudiera abordar en el programa o en el podcast, dependiendo del tema, veo dónde podría funcionar, y cuando llego a casa los pongo en categorías que a la hora del brainstorming ­imagino cómo podrían funcionar. De todos los temas que tenemos vemos cómo podemos combinarlos para hablar de, por ejemplo, para que haya dinamismo, hablar de dinero, pero también de muerte, mascotas, erotismo, hay muchos temas que aún hoy son tabú.

—¿Por qué tienen que ver la nueva temporada los espectadores de la Argentina?

—Porque los temas son mundiales, muerte, todos nos vamos a morir, dinero, todos tenemos relación con él, mascotas, existen en todo el mundo, así que son temas relevantes en todo el mundo y es ideal que se puedan escuchar en todo el mundo.