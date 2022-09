Kathy Schenfelt a la conquista de Hollywood

Nada haría suponer a Kathy Schenfelt en su Río Gallegos natal que su primera campaña para la saga Crepúsculo la llevaría a Estados Unidos para impulsar a marcas, talentos y, además, concientizar sobre la moda size inclusive. Diario Hoy dialogó con ella para saber más detalles de su trabajo.

—¿Cuándo empezaste a soñar con trabajar en Hollywood, con marcas e influencers?

—Siempre me gustó Hollywood, desde chiquita. Empecé a decir que me quería ir a vivir a Los Ángeles cuando tenía 12 años. Si bien no sabía exactamente en qué rama del entretenimiento me iba a posicionar, sabía que de una u otra manera iba a llegar.

—¿Qué consejos les darías a otras soñadoras y soñadores para llegar a cumplir sus objetivos?

—Yo soy de las que creen que los sueños se cumplen, siempre y cuando esté el esfuerzo. No se puede depender de nadie más que uno mismo y hay que ser consciente de que probablemente vas a tener mil palos en la rueda, pero como dice el dicho: el que quiere, puede.