No va más: Wanda confirmó su separación de Icardi

Luego de meses de versiones cruzadas, posteos en redes sociales a raíz de los escándalos por las infidelidades de Mauro Icardi, finalmente Wanda Nara blanqueó la decisión de la separación, que probablemente haya estado madurando todo este tiempo.

En una story de Instagram publicada esta tarde, la mediática escribió: "Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mi. No tengo más nada que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor pido puedan entender no solo por mi, tbn por nuestros hijos".

Leyendo entre líneas, al referirse a "esta separación", Wanda da por sentado que los rumores eran ciertos, solo que ninguno de los dos los había confirmado.

Evidentemente hubo un quiebre en la pareja luego de que saliera a la luz el affaire del futbolista con La China Suárez, quien hizo todo lo posible por tenerlo a su lado, hasta que desistió. La actriz hoy se muestra muy feliz junto a su nueva conquista, el cantante Rusherking, quien afortunadamente es soltero, por lo cual no hubo conflicto alguno. Sin embargo, la familia Icardi no logró superar la tormenta, en palabras de la propia Wanda.