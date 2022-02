Wanda Nara se enojó con un periodista y se lo hizo saber por redes sociales

El Wandagate está dejando mucha tela que cortar. Desde octubre del año pasado, cuando Wanda Nara descubrió a su marido mensajeándose con la China Suárez, el escándalo no para de crecer y los rumores de pelea entre ambos son constantes. Y también son constantes las desmentidas por parte de la mayor de las Nara.

Resulta ahora que en un programa de América Televisión, el periodista Juan Etchegoyen afirmó que Wanda y Mauro protagonizaron una dura pelea, con gritos y hasta amenazas por parte de la empresaria. Según Etchegoyen, la mediática encontró al futbolista del PSG con las manos en la masa, mirando las redes sociales de la China Suárez y es por eso que, a pedido de Nara, él cerró su cuenta de Instagram.

“Pero les voy a contar el detrás de escena. Cuando Wanda lo agarró in fraganti, viendo a la China Suárez, me cuentan que hubo una serie de enojos, en donde Wanda le dice: O cerrás tu cuenta de Instagram o cuento lo de la separación y que se venga el PSG, todo”, contó el periodista en América Televisión. Y agregó: “Me dicen que en medio del enojo, le tira el celular al piso y lo hace pedazos. Icardi le dijo a Wanda: Prefiero cerrar mi cuenta de Instagram y no que cuentes lo de la separación. Porque se viene un lío bárbaro”.

Luego de estas declaraciones, Wanda desmintió todo a través de sus stories de Instagram. “No conozco a este señor porque le escribiría directamente. Pero ya son muchas sus mentiras. Y lamentablemente reiteradas... Niego absolutamente cada una de sus declaraciones sobre mi familia. Y estoy muy tranquila que nadie de mi entorno podría decir algo así, porque son versiones muy alejadas de la realidad”, escribió la empresaria.

Un San Valentín en familia

Mauro Icardi pasó su tarde libre de entrenamientos junto a su familia, y así lo mostró en sus redes en San Valentín. “Tarde soleada en familia”, escribió el futbolista junto al carrete de fotografías que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

En la primera imagen, se puede ver a Wanda Nara, sentada sobre Icardi, y en las siguientes retrató a sus hijos Benicio, Francesca e Isabella, quienes están jugando en la soñada París.