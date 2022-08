Un nuevo escándalo envuelve a Wanda Nara

Durante las últimas horas, Wanda Nara debió afrontar una nueva polémica. A principios de mes, salió a la luz el testimonio de la hija de una exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi, que señalaba a la pareja por falta de pago, hacer que su madre trabajara sin horarios ni descansos, y dejarla en la calle, en Italia, y sin pasaje de regreso a la Argentina.

Esta declaración se sumó a la de Carmen Cisnero, la mujer uruguaya que trabajó para el matrimonio. Ella había revelado detalles como falta de remuneraciones correspondientes, que la dejaron varada en la casa de campo de la familia, con el agravante de que no tenía para comer. Tampoco contaba con pasajes para regresar al país.

En las últimas horas, el gremio de empleadas domésticas de Uruguay le solicitó al gobierno, encabezado por el presidente Luis Lacalle Pou, que declare persona no grata a la mediática.

“Mi mamá, en todos esos dos meses, no salía, porque no sabía cuáles iban a ser sus feriados, sus días de descanso. No sabía cuánto iba a cobrar. Mi mamá no tenía cobertura médica y no tenía contrato. No sabe hablar francés y tampoco tenía plata. Lo único que le pagaron fue el pasaje de ida”, expresó la joven en un audio que trascendió en Intrusos gracias a la periodista Marcela Tauro. Según contó, la relación laboral, que comenzó en 2021, llegó a su fin cuando Nara le exigió que espiara a su esposo.

Las empleadas domésticas del vecino país, que fueron críticas hacia la actitud que la pareja tuvo con Carmen, redoblaron la apuesta contra la empresaria cuando se dio a conocer la situación similar por la que pasó otra trabajadora.

Así lo contó el periodista Juan Etchegoyen, en su programa radial, donde hizo público un audio que recibió de las damnificadas ­organizadas.

“Hay una gran indignación entre nuestros compañeros al ver el maltrato de Wanda Nara hacia Carmen. Ella hace alarde de toda la plata que tiene y de sus negocios, pero no paga. Mediante una carta que enviamos, queremos que Carmen sienta nuestro apoyo. Somos del barrio El Cerro de Montevideo”, señaló Rosa Fuentes, una miembro del colectivo.

El documento, que compartió el periodista en su cuenta de Twitter, reza: “A raíz de los hechos de público conocimiento, las trabajadoras domésticas uruguayas queremos manifestar todo tipo de repudio hacia Wanda Nara. Esa mujer no sabe lo duro que es hacer nuestro trabajo. Vimos a Carmen hablar con un dolor inconmensurable de lo que vivió en la mansión de la familia Icardi y nos queremos solidarizar profundamente, y cuenta con todo nuestro apoyo”.

Las mujeres le hicieron un pedido al presidente de Uruguay, quien hace poco se mostró preocupado y receptivo ante los reclamos de una mujer que se manifestó durante un acto.

“Estimado señor presidente de la Nación, Luis Lacalle Pou: exigimos que la señora Nara sea persona no grata en Uruguay. No se puede permitir semejante maltrato público hacia nuestra compañera. Queremos dejarle en claro a Wanda Nara esto: acá no sos bienvenida, no sos persona grata”, demandaron.

“Insistiremos con nuestro pedido y convocamos a compañeros y compañeras de todo el país para que nuestra lucha tome fuerza. Por último, queremos también extender el repudio hacia Mauro Icardi, pareja de la señora Nara, que también le incluyen las mismas palabras expresadas sobre su esposa hacia él”, finalizaron.

El conflicto entre Wanda Nara y su ­empleada doméstica surgió algunas semanas atrás cuando se supo que Carmen aseguraba estar varada en el Viejo Continente, sin dinero y sin cobrar su salario desde hacía varios meses.

La mujer, que trabajaba en la propiedad que Icardi y Nara tienen en Milán desde hacía tres años, le solicitaba que saldara la deuda de dinero y además un pasaje para volver a Buenos Aires, donde vivía antes de ser contratada.

Además, afirmó que estaba sin papeles y que su empleadora le adeudaba dinero correspondiente a su labor como trabajadora desde hace años. “Estoy en negro... Dice que me quiere hacer juicio, ¿juicio de qué? Si yo no le hice nada”, declaró la mujer.

Y, como si todo eso fuera poco, filtró un audio que le envió la mediática en el que ella afirmaba que estaba en la Argentina porque se estaba por divorciar de Icardi.

“Carmen, yo me vine aquí a Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaré unos días más y después vuelvo y te saco el pasaje y todo lo que necesitás”, expresaba Wanda a través de un mensaje de voz.