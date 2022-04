El percance del hijo de Wanda Nara

Hace unos días, Wanda contó que su hijo mayor, Valentino, sufrió un fuerte accidente y debieron salir de manera urgente hacia el hospital. Pasado el susto, el exfutbolista y padre del joven, Maxi López, compartió una foto en sus redes sociales para mostrar la evolución del adolescente. “Vas a volver más fuerte que antes”, expresó, acompañando la imagen junto con los buenos deseos de una pronta recuperación. Mientras que Wanda Nara relató lo sucedido: “Se rompió la clavícula y salimos corriendo y los primeros auxilios se los hizo la enfermera”.

La empresaria, además, aprovechó el momento para agradecerles a los médicos que atendieron a su hijo. “Hoy me escribió una enfermera que me dijo: Lo que daría por ser vos, por vivir tu vida. Yo lo que le quise contestar es que ella se muere por ser yo y yo, la verdad, la admiro a ella. Porque en la pandemia nos salvó la vida a todos y porque eligió una carrera que nos ayuda a todos”, expresó con una gran emoción.

Una vez que pasó el mal momento, Maxi López mostró cómo se encuentra Valentino, su hijo.

Lo hizo a través de historias de Instagram con una foto en la que se ve al joven mientras se saca una selfie frente al espejo, y la acompañó con un mensaje escrito en inglés: “You come back stronger than before, Bomber. Love you [Vas a volver más fuerte que antes. Te amo]”.