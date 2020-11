Lissa Vera: “Lo hermoso de Bandana es que se comparte en familia”

Corría el año 2001 en la Argentina y en la pantalla chica Popstars hacía estallar el rating. Allí nació Bandana, una formación musical integrada por cinco jóvenes que durante tres años no dejó de producir material discográfico, videos y llenar estadios. En el 2004 llegó la despedida, con un ciclo de conciertos en el teatro Gran Rex, que alcanzó las cien funciones y quedaron registradas en un DVD llamado Hasta siempre. Pero a fines del 2016 Bandana regresó y hoy lo integran Lowrdez y Lissa Vera.

En plena pandemia, el grupo hizo un primer streaming y ahora apuestan a un segundo pero con grandes invitados. En diálogo con diario Hoy, Lissa contó cómo se preparan para una presentación que promete hacer revivir los mejores momentos a los fans de todos los tiempos.

—¿Cómo se preparan para este segundo streaming?

—Estamos muy entusiasmadas con todo lo que vamos a hacer porque en el medio hay un tema nuevo que posiblemente lo presentemos el día del streaming. Estamos con un proyecto de videoclip, el otro día tuvimos una reunión en la que vimos el tema del vestuario y todo lo que implica. Así que con entusiasmo y alegría.

—¿Qué nos podés adelantar de ese tema?

—Es una evolución del trabajo de mucho tiempo. Bandana tiene una identidad musical de la cual es difícil despegarse y, al fin y al cabo tampoco esa es la idea, porque el grupo mantiene una esencia, una identidad, entonces el tema es hacer que eso evolucione, que sea lo mismo pero diferente. Tomarnos ese trabajo era fundamental porque la gente quiere temas nuevos y quiere que siga sonando Bandana, así que ahora que lo hemos logrado tenemos muchas ganas de mostrarlo. Aparte es algo muy veraniego, de juego, mucha caipirinha y mucha cosa, como que da esa sensación, pero estamos cerrando el videoclip y estamos muy entusiasmadas.

—¿Qué nos podés adelantar del show Bandana party + amigos que va a ser el 26 de noviembre a las 22?

—Va a ser un streaming y a diferencia del anterior va a haber varios amigos invitados. Todavía no puedo dar nombres, pero puedo adelantar que son grandes artistas que han crecido con nosotras o que nosotras admiramos. Respecto de los temas van a sonar los clásicos de Bandana y este que ya lo van a conocer... Cada una de las canciones la vamos a cantar con un invitado y además está la banda en el medio, que hace muchísimo que no tocamos con ellos, así que estamos muy contentas y entusiasmadas con los preparativos. Después de tanto encierro, hacer esto de Bandana y amigos es como sacar la cabeza de la cueva y respirar.

—¿Les sirvió la primera experiencia de Bandana party para pensar y encarar Bandana y amigos?

—Sí, por supuesto, fue como una prueba piloto porque el streaming es nuevo para todos. Cuando hicimos el primero había muchas dudas e incluso hubo muchos errores que gracias a dios no se notaron, pero la realidad es que en el vivo hay muchos riesgos respecto a la conectividad y nosotras teníamos ese miedo. Pero estamos muy contentas con lo que se armó, es nuevo y estábamos muy nerviosas, pero salió todo impecable. Aparte cantamos canciones que hacía un montón que no cantábamos y de hecho uno de los temas no lo habíamos hecho nunca en vivo y fue una experiencia rara.

—Es interesante cómo pese a que pasan los años, los temas siguen vigentes y además los conocen distintas generaciones…

—Eso es lo que tiene de hermoso Bandana, que se comparte en familia. Es muy lindo, porque hoy tenemos la posibilidad de ver a nuestros fans que eran adolescentes y que ahora son padres y vienen a vernos con sus hijos, y hay chicos que no cabe la posibilidad de que nos hayan escuchado antes, pero que sin embargo hoy cantan nuestras canciones.

—Tienen 20 años de trayectoria, con parates en el medio, pero dos décadas, ¿cuál creen que es el secreto para que los fans sigan estando al pie del cañón?

—No sabría cómo responder eso porque es algo que nos sorprende y asombra inclusive a nosotras. Lo único que teníamos para darle a la gente que nos seguía era nuestra música y nuestro arte, no teníamos otra cosa, y sin embargo la gente nos eligió y nos sentimos muy privilegiadas porque traspasamos la barrera del tiempo, la moda, de todo. Hoy por hoy, tenemos un montón de seguidores nuevos.

—Van a cumplir 20 años el próximo año, ¿cómo se preparan? ¿Qué se viene para el festejo?

—Sí, estamos en pleno jubileo, preparando los veinte años que vienen con muchas sorpresas, tenemos ganas de hacer muchas cosas, pero no puedo adelantar. La idea es hacer un festejo grande con nuestros fans y hacer algo a nivel estadio, algo grande. Ya veremos si lo logramos.

—¿Qué balance hacés de estas dos décadas?

—Es una alegría ser parte de Bandana y haber sido parte de todo esto, un honor haber marcado la adolescencia o el futuro de muchas personas que hoy se dedican a bailar, a cantar, a las comunicaciones... Tenemos un montón de fans que se dedican a algo vinculado al arte, al espectáculo y muchos nos dicen que eso es porque eran re fanáticas del grupo. Es maravilloso y la música nos dio la posibilidad de conocer a mucha gente hermosa y poder compartir la vida y el crecimiento.