Lizy Tagliani quiere reconstruir su relación amorosa

La vida amorosa de Lizy Tagliani sigue dando de qué hablar. Esta semana la conductora se enteró, en medio de un móvil en vivo, de que su expareja, Leo Alturria, está saliendo con otra mujer que ­conoció a través de Instagram y la relación habría comenzado hace tres meses.

La noticia afectó notablemente a la conductora, que debió abandonar la entrevista en vivo por el canal América y se fue corriendo. A los minutos se contactó con ­Marcela Tauro para decirle que casi se muere cuando se enteró del vínculo amoroso entre su exnovio y Antonella Leal, la tercera en ­discordia.

De todos modos, el martes Tagliani compartió un video en su cuenta de Instagram que sorprendió a sus seguidores por el tono afectuoso con el que se refirió a Leo Alturria a pesar de todo lo sucedido. “Gracias por los mensajes, por los consejos. Los leo, escucho a mis amigos y lo que dicen en los programas, pero siempre soy la que escucho mi corazón y decido qué tengo ganas de hacer”, comenzó diciendo la mediática.

“Si tengo ganas de seguir intentando y después me equivoco, bueno, me lo advirtieron. Pero no me quiero quedar con las ganas de saber qué habría pasado. Yo sé quién es Leo. Sé que es una buena persona y voy a tratar de reconstruir esta relación y que el vínculo sea el que tenga que ser. De amigos, de primos, de buenos conocidos, de pareja”, agregó. “El amor que yo le tengo es muy grande. Me gustaría buscar una forma de ser buenas personas y de encastrar de alguna manera nuestras vidas. Si no funciona, apretón de manos, beso y si algún día la vida nos cruza: Hola, ¿cómo estás? Y chau”. “No hay que quedarse con nada. Tampoco hay que lastimarse ni lastimar a nadie. Todos tenemos el derecho de ser felices. Así que muchas gracias. De verdad, estoy estupenda. Un beso gigante”, concluyó Lizy.