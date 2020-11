Llega La materia oscura

Desde este jueves podrá verse, en la web de El camarín de las Musas, La materia oscura, obra audiovisual en formato cine, con guión y dirección de Daniel Veronese y Mariano Saba, e interpretaciones de Mónica Raiola, Claudio Da Passano y Guido Botto Fiora. Diario Hoy habló con Veronese y Botto Fiora, para saber más detalles del espectáculo, con entradas en www.elcamarindelasmusas.com, y que enfrenta a una pareja, un extraño y el universo.



“La propuesta surge de una necesidad de encierro pandémico de hacer algo que no sea teatro, y en charla con la gente del Camarín, les dije que quería hacer cine, siempre quiero hacer cine, pensé que era el momento de largarme, me propusieron hacer La forma que se despliega, y me encantó, pero era una obra muy larga e iba a ser engorroso. Seguimos buscando, sumé a Mariano Saba, con quien íbamos a hacer proyectos pero que no llegaron a concretarse y ahí surgió la idea de escribir y dirigir esto”, menciona Veronese.



“Hablamos sobre La dimensión desconocida, que realmente daba miedo, de Situación Límite, un estudio con cámara negra, una sola escenografía, muy teatral, muy de actor. No es que el género me guste, y además es muy difícil escribir teatro en esa línea, ya estamos escribiendo otra, no fantástico, pero sino cosas que se corren un poco de la realidad, algo siniestro, pero que en la realidad puede tener una explicación, como por ejemplo cuando se corre una llave de lugar, que tal vez inconscientemente la moviste vos. Lo siniestro tiene que ver con lo cotidiano, no con lo monstruoso, y si eso tiene una lógica interna, es algo que me interesa explorar, sin escapar del realismo”, agrega el director.



“El trabajo fue difícil, porque no tuvimos muy en cuenta los tiempos, había apuro por cerrarlo, hubo apuro para escribirlo, para que los actores aprendan la letra, apuro para los ensayos y apuro para filmarlo. La próxima vez lo haremos con más aire, porque además fui entendiendo qué se esperaba de mí sobre la marcha. Hay cosas que nadie va a ver en la obra, pero yo sí”, concluye.



“De vaivenes emocionales, y eso que dice que el trabajo dignifica, es así, y me parece primordial que reabran las salas independientes, obviamente con protocolos, y cuidados, y con más apoyo desde el gobierno a este tipo de salas. La cultura es esencial para el alma y la construcción de la sociedad, nos hace como pueblo, como personas, e identificar cosas que no podemos ver de otro modo desde la famosa catarsis. Es muy renovador y revitalizante volver al trabajo, fueron muchos meses. Pisar un escenario es muy emocionante, es como volver a nacer. El proyecto lo filmamos en la sala principal de El camarín de las musas, un espacio que amamos”, menciona Botto Fiora.