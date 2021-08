Llega una nueva edición del Festival de Cine Alemán

La 21º edición del Festival de Cine Alemán se realizará en las salas de Cinépolis Recoleta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del 16 al 22 de septiembre próximo. La clásica muestra contará en esta oportunidad con varios preestrenos para el público y con las secciones Next Generation Short Tiger 2021, Documental y Para toda la familia. Dentro del abanico de films programados se proyectará como apertura Undine, de Christian Petzold, que tiene estreno programado en Argentina, de la mano de IFA Cinema, próximamente. Además se presentará Cortex, la ópera prima como director de Moritz Bleibtreu, el emblemático actor de Corre, Lola, Corre; una sección de películas dirigidas por mujeres: Nico de Eline Gehring y los documentales Walchensee Forever de Janna Ji Wonders y The Case You de Alison Kuhn. También se verán La caja de cristal, dirigida por Christian Lerch; y Co-Pilot, de Anne Zohra Berrached, una dramática historia de amor y secretos.