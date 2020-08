“Lo que pasó entre Coronel y Dumas fue un malentendido de dos buenas personas”

Como no tenía mucho con sus programas diarios de televisión y radio, José María Listorti se unió a sus dos amigos de toda la vida Freddy Villarreal y Sebastián Almada para crear Tertawa: delivery de humor. Una obra online que se estrenará este sábado, a las 22 y cuyas entradas pueden adquirirse a través de Tickethoy. Es por ello que diario Hoy dialogó con el artista para conocer más detalles de la propuesta. Además, el conductor dio a conocer su mirada sobre el conflicto que se vivió entre sus compañeras de trabajo, Denise Dumas y Marcela Coronel, al aire del programa, y que culminó con la salida de la periodista.

—¿Cómo estás llevando este momento particular y extraordinario de la pandemia?

—De una manera muy rara, la cuarentena no la terminé haciendo, porque continué con el trabajo, haciendo televisión y radio diariamente. Por un lado está bueno porque podés salir, pero por otro lado uno se expone. En lo personal mucho no me ha cambiado, sí en lo social, porque no veo a mis amigos, mis hijos tampoco, con incertidumbre, no sabemos cuándo termina, o sí cuando haya una vacuna o tratamiento, así que la respuesta sería con mucha incertidumbre.

—Televisión, radio, película en pandemia dirigida por Alexis Puig y ahora volvés al humor ¿estás contento con este regreso?

—Yo no me voy nunca, lo sigo haciendo en las películas, en Instagram, en Tik Tok, en la radio, en la televisión cuando puedo. Sí extraño hacer teatro, hace mucho, esto va a ser por streaming, sin el feedback del público inmediato, va a ser una experiencia muy divertida y tenemos ganas de hacerla, estamos muy ansiosos.

—¿Cómo viviste los cambios y situaciones problemáticas que se dieron en el programa que conducís en Canal 9? ¿Cómo superaste junto al equipo la situación?

—La verdad es que me estresó mucho la pelea de Marcela Coronel con Denise Dumas. La pasé bastante mal porque las quiero a las dos, siempre digo que fue un malentendido de dos buenas personas, me parece que si hubiesen estado las dos en el estudio no pasaba nada, el hecho que Denise no veía nada desde su casa se complicó, porque no vio que Marcela se había enojado. Después Marcela estaba esperando un llamado de Denise que nunca se hizo porque no se había enterado que se había enojado. Fue una situación rara y terminó con la triste renuncia de Marcela. Me dolió mucho por mis compañeras, estaban muy angustiadas, la pasaron mal y yo las quiero a ambas.

El humor en tiempos de pandemia y Zoom

—¿Te adaptaste a la “nueva normalidad” que impuso la Covid-19?

—Sí, no hay otra forma, tuve zoompleaños, con delay y torta, los ensayos también. Tuvimos uno presencial, reuniones. Agradezcamos que nos agarró la pandemia con esta tecnología, si era hace 20 años no sé qué hacíamos, nos volvíamos locos.

—¿Es más difícil hacer humor en este contexto?

—El humor cambió, antes podías hacer chistes de negros, de suegras, de borrachos, de gallegos. Ahora es todo con mucho más cuidado, pero en líneas generales cuando hago humor por redes la gente lo agradece mucho.

—¿Tenés alguna expectativa ante el estreno online de la obra?

—Muy ansiosos, es una experiencia nueva, en vivo desde un teatro, sin red, es como una mezcla de tele y radio, porque estamos en un teatro sin público. La expectativa es divertirnos como lo hicimos en el proceso, con Seba y Freddy que nos conocemos hace mucho, va a ser una linda experiencia.