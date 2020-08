Guillermo Pfening: “Me encanta actuar y estar en situación de rodaje”

Guillermo Pfening, en una entrevista con este multimedio, habló sobre su tránsito e interpretación en Matar al dragón, la cinta que se estrena esta semana por la plataforma Cinear.

―¿Qué detalles podés adelantarnos de tu personaje? ¿Cuánto tiene de vos?

―Interpreto a un hermano mayor que cuida a la más pequeña. Esto sucedió en mi vida, no tanto en la vida adulta sino más de chico, puesto que protegí a Caíto, mi hermano más pequeño, que transita una enfermedad llamada distrofia muscular. Desde ahí me conecté mucho con el proyecto. También mis padres eran médicos, al igual que este personaje de la cinta. Todo lo que sea visitar pacientes, por ejemplo, es algo que mamé desde siempre. Entonces esos puntos fundamentales me conectaron con el personaje. La verdad es que me encanta actuar y estar en situación de rodaje.

―¿Por qué recomendarías al público que vea el filme en la plataforma online?

―Es una cinta de género que está muy bien hecha. La filmamos hace dos años. Es una película adelantada porque habla de un virus. Es muy actual con el tema imperante de la Covid-19. Además, tiene grandes interpretaciones de Luis Machín, Justina Bustos y otros actores. Creo que tiene un ingrediente muy particular, que es el terror. Más allá de que ahora hay varias producciones centradas en esta temática, no es un género muy común.

La pasión por la pantalla grande

―¿De qué manera vivís la magia del detrás de escena?

―Además de disfrutar el rodaje, actuar, también me gusta poder viajar a ciudades remotas que quizá no iría o no conocería si no fuera por una filmación. Cuando estamos en una producción, me gusta hacer pocas escenas para enfocarme precisamente en cada una de ellas. Además, están las gratas experiencias como la de compartir los momentos, por ejemplo: me gusta mucho el almuerzo con el equipo de trabajo.