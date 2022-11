“Los 80 fueron años gloriosos”

Fede Moura es guitarrista y compositor y tiene un legado musical de peso: es sobrino de los hermanos Moura, fundadores de Virus. Tuvo un recorrido como integrante y cantante de algunas bandas del under platense como Narcisos y Viralisados (en actividad hasta 2020). Hoy día está a full abocado a su proyecto solista. Canciones de pulso pop, algo de electrónica e invitación al baile. Este año editó su primer EP El juego. Y este sábado, en el marco del espectáculo “Los 80, el rock en la calle”, estará tocando algunas de sus canciones y también celebrando el enorme legado de Virus. Estarán, además, entre otros, los ex Cadillacs Sergio Rotman y Mario Siperman. La cita es el sábado 12 de noviembre a las 22 en Teatro Metro (4 entre 51 y 53). En dialogo con diario Hoy esto cuenta el músico que dice: “¡Larga vida al pop!”

—Estás ya en plan solista, el EP salió hace apenas unos meses. ¿Cómo es este nuevo proyecto y estas canciones que llevan tu nombre?

—No me acostumbro mucho al solista, pero me gusta, siempre estuve en bandas, aunque mi nombre, por lógica, resaltaba. No me acostumbro todavía a hablar de mí. Las canciones siguen siendo el estilo de música por el que siempre me moví, rock-pop, con mucho aire de los ‘80 y con una banda muy sólida.

—¿Qué podés adelantar del show?

—El show va a ser una interacción junto a Alfredo Peria, una presentación por partida doble: el disco Los ‘80 en la calle que hizo Alfredo para el Museo del rock con versiones de clásicos del rock nacional en la mirada synth-pop de Alfre y yo estaré con el EP, temas de mi antiguo repertorio y un set ochentoso con canciones de Virus.

—¿Hay un revival de esa estética, de esa década?

—¡Los 80 fueron maravillosos! No podemos despegar de esos años gloriosos, me formé musicalmente, vi de cerca el crecimiento y popularidad de mis tíos, tengo una influencia muy marcada a la hora de componer que siempre me remonta a sonidos de esa época. Los ochenta están volviendo permanentemente, lo veo en otras bandas con sus estéticas, está lleno de fiestas retro, bandas que vuelven a juntarse, vengo de una gira por Chile con Guyot y Toth. No se claramente a que se debe esa vuelta permanente, pero lo cierto es que siempre vamos hacia allí.

—Cargás título de nobleza en lo que hace al rock y a la música argentina. ¿Ya lo llevás con naturalidad? ¿Alguna vez fue un peso?

—Tengo épocas, pero es muy lindo llevar este nombre, sobre todo por el reconocimiento y todo lo que aportó Virus. Me da satisfacción cuando la gente me cuenta sus sensaciones con la música de mis tíos. A veces se tornó una carga y otras abrió puertas. Llevo el apellido con gran orgullo.