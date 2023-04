Los hijos de Shakira, felices con su nueva vida en Miami

Después de varios meses de que se conociera la noticia, finalmente la cantante colombiana Shakira ya se encuentra superinstalada en la ciudad de Miami, junto a sus hijos Sasha y Milan. Si bien es sabido que viajarán mucho entre Estados Unidos y España, ya que el ex de Shakira y padre de los chicos vive en Barcelona, los niños se encontrarían muy felices e ilusionados en su nueva morada. Además de ello, se conoce que Milan y Sasha acudirán a una exclusiva escuela y retomarán las clases este 11 de abril. El colegio tiene un costo de matrícula superior a los 45 mil dólares y, según refieren medios internacionales, está entre las 20 mejores instituciones educativas. Vale recordar que en su momento, apenas conocida la noticia de la mudanza de Shakira a Miami, ella expresó en sus redes: “Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer”. A la vez que había explicado el motivo de la mudanza: “Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo, al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad”.

¿Clara Chía le fue infiel a Piqué?

Parece que el 2023 no viene muy tranquilo para Gerard Piqué, expareja de Shakira. Luego de que la colombiana le dirigiera una picante canción -la Bizarrap Session nro. 53- que se escuchó por millones en todo el planeta, ahora circulan rumores que indican que Clara Chía le habría sido infiel al exfutbolista con, vaya paradoja, su exentrenador, Pep Guardiola. La prensa española insiste con el posible encuentro entre Guardiola y Chía. Además de ello, también circularon los rumores de que a la actual pareja de Piqué le habrían ofrecido una abultada suma millonaria para revelar detalles de todo lo sucedido con Piqué y Shakira, y todo lo que se generó luego de la separación. Por ahora, no hay confirmación sobre ello, pero más de uno está expectante.