Los nuevos días de Miguel Bosé

Innovador y talentoso, Miguel Bosé es un actor y cantante que siempre dio para hablar. Además es heredero de una familia de artistas y sus producciones cuentan con éxito histórico sentando precedente en cada una de sus entregas.

Durante décadas, el artista salió con Nacho Palau, un colega con el que fundó un matrimonio y luego decidieron ampliar la familia con el llamado a la cigüeña.

En este contexto, Miguel decidió convertirse en padre a través de la subrogación de un vientre, dándole la bienvenida a los mellizos Diego y Tadeo.

Para esta intervención, solo donó su esperma mientras que el cónyuge decidió apoyarlo brevemente, pues atravesaría el mismo proceso para la llegada de Ivo y Telmo.

La pareja era padre de mellizos, cada uno por su lado, pero ambos decidieron conformar una familia numerosa. Así los chicos crecieron como hermanos de sangre y todo marchaba sobre ruedas.

Sin embargo, como no todo lo que brilla es oro, el actor y el escultor comenzaron a atravesar una severa crisis de pareja y tras casi treinta años de amor prefirieron seguir por caminos separados.

La crisis comenzó cuando fue el momento de separarse. Si bien los hechos monetarios no tuvieron mayor incursión debido a que todo estaba perfectamente claro, los roces iniciaron cuando Miguel decidió que se iría del país junto a sus mellizos. En este arreglo, su ex tendría que hacerse cargo de los suyos. Además, los niños no tendrían contacto alguno a pesar de haber crecido juntos.

Este fue el gran conflicto en la causa de divorcio que no pudo subsanar y el juez le dio la razón a Bosé dejando de lado el alegato de hermandad por derecho, teniendo en cuenta la crianza de los menores.

Durante el presente, el escultor se gana la vida trabajando en un reality show llamado Supervivientes y pasa su tiempo en familia.

Por otro lado, Miguel viaja por todo el mundo, también se abocó a la producción de otros artistas independientes y crió a sus hijos.

Asimismo, por el periodo en que la mediatización de la separación fue intensa, decidió alejarse del universo digital por tiempo indefinido. Se instaló en México para empezar una nueva vida con los niños, que hoy tienen once años.

Por el motivo del Día del Padre, Miguel retomó el uso de las redes sociales y dio un manto de calma al conflicto que lo tuvo en las noticias durante los últimos años.