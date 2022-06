Nadia Benedicto presenta Hékate, su nueva película

Hékate, de Nadia Benedicto, protagonizada por la siempre efectiva Sabrina Macchi, Rosario Varela y Federico Liss, es el viaje a los infiernos de dos mujeres que deciden terminar con años de abuso a partir de un encuentro casual. Con un impecable trabajo técnico y la particularidad de explorar el género road movie con sus propias leyes, esta atrapante y latente propuesta cuenta también con una participación de Julieta Brito y en cuyo título está la clave de la narración, una salvación, una protección, o un camino distinto.

“Estoy supercontenta, entusiasmada por el estreno, porque es un poco encontrarte con la verdad. Si bien estuvo en varios festivales, y tuve feedback de quienes la vieron, es otra cosa cuando el estreno es en otro marco. Por suerte fueron emotivas las funciones de las que participé acá, como la del festival Asterisco, y también una de Luz del desierto, en Avellaneda, de la que recibí buenos comentarios, al igual que en el FAB de Bariloche. Hace poco estuve en Estados Unidos, en el festival de Atlanta y gustó mucho, sobre todo a los programadores, que me dijeron que se quedaron impactados con la propuesta”, dice a diario Hoy Benedicto sobre el estreno de su nueva película.

Uno de los puntos destacados de Hékate es su factura técnica, y consultada sobre si para ella es importante esto, dice: “Sí, tengo más conciencia sobre la importancia de los elementos, y además tuve la suerte de trabajar con un equipo que, por ejemplo, fueron sus primeros trabajos, como con la directora de fotografía, que me entendí mucho con ella, y con cada uno del equipo, que me acompañaron. Creo que además de la historia potente, la parte técnica tiene que estar controlada y aportar. No es lo mismo que no lo sea así, porque todo termina construyendo. Esta película es superindependiente, con presupuesto acotado y filmando en dos semanas y media, pero todo el equipo se vio atravesado por la historia, como en esas películas en las que terminan sintiendo que es de todes, aportando su visión y forma”.

“En el equipo todas son mujeres, y fue algo que se dio, y sí me pasa que tengo mayor entendimiento a la hora de trabajar con mujeres, estaba la intención pero no era la idea que no iba a sumar varones, no era algo determinante, pero se dio así y creo que para el tipo de película que es está bueno que la mayoría sean mujeres la que lo componen”, finaliza.