Los protagonistas de Descendientes: el ascenso de Red revelan todos sus secretos

Descendientes: el ascenso de Red, que llega hoy a Disney +, protagonizada por Kylie Cantrall, Malia Baker, Dara Reneé, Ruby Rose Turner y Morgan Dudley sigue la historia de Red, la rebelde hija de la Reina de Corazones, y Chloe, la perfeccionista hija de Cenicienta. Cuando la tiránica Reina de Corazones provoca un golpe de Estado contra Auradon, dos polos opuestos, Red y Chloe, deben unir sus fuerzas y viajar en el tiempo para deshacer el traumático suceso que llevó a la madre de Red por el camino de la maldad. Para conocer más en detalle la propuesta hablamos con Cantrall, Baker, Reneé, Turner y Dudley.

Descendientes: el ascenso de Red cuenta con la producción ejecutiva de Suzanne Todd y Gary Marsh. La película está dirigida por Jennifer Phang, con guion de Dan Frey y Russell Sommer. La coreografía de la película corre a cargo de Ashley Wallen (The Greatest Showman), con partitura de Torin Borrowdale (Searching). El diseño de producción es de Mark Hofeling, con Declan Quinn como director de fotografía. Katie Ennis es la montadora y las coproductoras ejecutivas son Mahita P. Simpson y Jennifer Phang, y Wendy S. Williams es la productora. El diseño de vestuario es obra de Julia Caston y Emilio Sosa.

—¿Cómo fue para ustedes sumarse a esta saga?

—Kylie Cantrall: Ha sido un torbellino, sinceramente, desde que encarné el papel hace más de un año hasta ahora. Al igual que llegar a hacer la prensa para ello y ver nuestras vallas publicitarias por toda la ciudad, han sido tantos “pellizcame”, momentos a lo largo del camino, pero creo que el mayor “pellizcame” momento ha sido solo llegar aquí, ver el Descendientes en el título y llevarlo en la espalda. Creo que es un gran honor tener la oportunidad de continuar con este legado. Significó tanto para mí esta franquicia cuando era niña, así que solo pensar en hacer felices a uno o dos niños viendo esta película, es suficiente para mí.

—Malia Baker: Muy cierto. De la misma manera que Descendientes nos conmovió cuando éramos más jóvenes, siento que si somos capaces de hacer eso para muchas generaciones venideras, entonces hemos hecho nuestra parte con ella. Hemos estado y estamos sentadas en frente del póster ahora mismo y es la primera vez que lo veo en persona. Es precioso, así que es increíble estar en este viaje y además con gente tan increíble. Es una cosa muy divertida poder llamar trabajo a algo que ni siquiera se siente como si lo fuera.

—Morgan Dudley: Oh, Dios mío, bueno...

—Ruby Rose Turner: Quiero decir, y estoy hablando por mí, creo como cualquier otro niño en el mundo. En este momento recuerdo ver la primera Descendientes en mi sofá.

—Dara Reneé: Sí.

—RRT: Fue probablemente como las 21:30 y recuerdo que pensé que era tarde. Yo estaba viéndola con mi hermana y yo estaba agarrando los almohadones.

—DR: Sí.

—RRT: ... Oh, Dios mío, y así la niña en mí no ha dejado de, como, pellizcarme, estoy, como, soñando. Es surrealista, mágico, la cosa más gratificante en el mundo entero y estoy tan agradecida de ser parte de ella.

—Morgan Dudley: Apoyo eso. Sí, soy gran fan de la franquicia. Estoy muy agradecida. Creo que todos hemos traído como una nueva visión de esta continuación de la saga y yo solo no puedo esperar a que todo el mundo lo vea. No puedo esperar a que todos los fans de los Descendientes se embarquen en este viaje con nosotros.

—DR: Cien por ciento. Siento que todos somos unos fans enormes.

—MD: Sí.

—DR: Y, cómo han sido fangirling…

—MD: Al igual que vos, a un punto embarazoso.

—DR: Aunque para ser justos, estaba escuchando Night Falls de camino aquí.

—MD: Esa es una de mis canciones para correr.

—DR: Estoy literalmente como shockeada, quiero decir, es realmente una bendición y un regalo ser parte de algo que no solo crees, sino que lo has visto florecer.

—RRT: Y seguir el increíble elenco de antes. Es un gran honor, y una vez más, hablar de llenar zapatos grandes, ¿sabes lo que quiero decir?

—DR: Sí. Sí, estoy cien por ciento de acuerdo.

—MD: Sí.

—¿Cuál fue el mayor desafío para ustedes en la película? ¿Actuar, cantar, bailar, todo eso?

—MD: Esa es una buena pregunta. Creo que sentir mis pies en el suelo para el personaje con el fin de hacer que las escenas se sientan impactantes y se sienten como si estuviera sirviendo, más o menos. Creo que ese fue el mayor reto para mí.

—RRT: Creo que para mí, personalmente, esta película fue la primera cosa que había trabajado en tanto tiempo desde el covid y todo. Así que creo que mi lucha más dura era solo como mi propia presión personal para dar todo. Yo quería más a Bridget y hacerle la mayor justicia, dado el hecho de que no había estado en un set en tanto tiempo y estar alrededor de gente con tanto talento. Definitivamente sentí un poco de presión para mantener el cien por ciento todo el tiempo, y creo que solo la autopresión fue probablemente la parte más difícil de la filmación.

—DR: Creo que lo que más me cuesta es el aspecto físico, porque ¿ser un pulpo? Lo que me encanta, yo estaba como: Oh, Dios mío, sí, dame la pierna. Y tuve que usar esta la mochila y tener estas piernas de diez libras sobre mí, y también tuve que fingir que mi cuerpo se movía como un pulpo. Definitivamente fue divertido, pero sí, la fisicalidad de la misma fue difícil, porque tuve que ir al gimnasio, que rara vez hago, así que yo estaba como: Oh, está bien, y nunca me detuve, así que seguí adelante.

—MD: Iba a decir que todos hicimos un gran trabajo con los disfraces.

—DR: Lo hicimos.