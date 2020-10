Los que vuelven llega con el cine de género como estandarte

Presentada en el último Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Los que vuelven rápidamente sumó fanáticos. Diario Hoy habló con Laura Casabé y Lali González para tener más detalles de la propuesta.

“Cuando terminé La valija de Benavídez presenté el guion al Incaa. Se llamaba Malón, por un corto que hice pero cambiando la historia, con una propuesta de cámara distinta. Los procesos son larguísimos, y un poco filmamos para no perder la oportunidad, porque nos agarró la devaluación en el medio. El productor conoció en un mercado a productores misioneros y ahí surgió la posibilidad de rodar en la selva. Me cambió todo, y a partir de eso reformulamos la historia, tomando elementos propios del monte misionero y el folclore del lugar”, dice Casabé.

“Justo me habían rebotado de dos castings en Argentina, y estaba un poco deprimida, y después quedé embarazada y pensé que no iba a trabajar por mucho tiempo. Me convocaron, viajé, improvisé, fue de muy aventurera todo, porque estando embarazada todo se complicaba, pero había algo que me impulsaba a sumarme, algo me decía que tenía que ser parte. Cuando quedé, me llamaron para ensayar, hacer pruebas de maquillaje y peinado, y ahí me pusieron un lente en los ojos que te tapa todo, ves, pero es dolorosísimo, hasta que te acostumbras”, cuenta González.

“Tenía ganas de trabajar en exteriores, aunque quería crear un clima claustrofóbico, la posibilidad de rodar en la selva me resultaba atractiva, pero es un caos permanente, las condiciones climáticas impredecibles, llovió todo el tiempo.

Estábamos en un hotel en Puerto Esperanza, cerca de la casa, pero el camino para acceder era imposible, cargando equipos. No quería ni una selva colorida o floreada, y con la lluvia la luz ayudó a la idea de una selva más fría”, suma Casabé sobre lo complicado del rodaje en Misiones.

Sobre lo que suma González: “La selva complicaba otras cosas, pero lo más complicado fueron las escenas finales, en donde ya muy embarazada tenía que caminar por piedras, agua, y estaba muy miedosa por mi estado. Una escena que se cortó en la que caminaba con los poseídos, mirabas y estaba el vacío, tomé coraje, la hicimos y finalmente no quedó en la película”.

Más Estrenos

MAREA Y VIENTO

Ulises de la Orden se introduce sigilosamente en una comunidad educativa del Delta en la que las reglas para enseñar y aprender van a contramano de lo establecido, por suerte. Niños y adultos comparten la idea de comunidad y trabajo en equipo. La cámara revisa el espacio y se detiene en charlas y emociones. 20 horas en Cinear.

¡QUE VIVAS CIEN AÑOS!

Víctor Cruz acompaña a cuatro “jóvenes” en sus vivencias cotidianas. Una madre de 100 años con su hijo de 90, un piloto jubilado que se niega a no poder volar de nuevo, ancianas japonesas que bailan, una sorpresa tras otra en una película que habla de la fuerza de la voluntad y la pasión. Contar y 4/10 22 horas en TV Pública.