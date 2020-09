La vuelta del turf: así se preparan los caballos en el Hipódromo

Después de casi 7 meses de inactividad, vuelven las carreras de turf a la ciudad de La Plata. La última vez había sido durante la primera quincena de marzo, previo a la declaración de la cuarentena.

“Nosotros laburamos y acá los muchachos, los que venden boletos son los que están jodiendo y yo pienso que no tendrían ni que vender boletos, tendrían que hacer por los turfitos realmente. Están jodiendo con que quieren que no haya carrera, acá tenemos que correr y después empezar a pedir cosas”, sostuvo un referente.

“Es un hecho inédito, esto nunca ocurrió, no se sabe lo que va a pasar. Yo considero, como son todos los espectáculos al aire libre, al ser un lindo día, este primer día va a venir muchísima gente. Están los protocolos, pero eso no quiere decir que no haya un desborde”, agregó otro entrevistado.

“Las tribunas no van a estar habilitadas. Van a estar habilitadas, en el sector de profesionales, boleterías que dan contra la pista y se va a hacer una especie de corralito, la gente juega y se queda ahí. La gente del turf se muy ordenada, mirá con las tribunas que hay, no es tanta la gente que viene, se ubica y quiere ver la carrera”, explicó.

“Son 15 carreras, desde las 11.30 hasta las 18.40 con gran cantidad de anotados. Creo que la última gatera va a arrancar en 122 de la cantidad de caballos que hay, así que el espectáculo va a estar garantizado”, concluyó.