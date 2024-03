Luciano Nacci: “Quería ver la forma de ayudar”

Luciano Nacci y Axel Emilien estrenan hoy Tormenta de fuego. Incendios en la Patagonia, un documental necesario para visibilizar el incendio periurbano más grande de Latinoamérica, ocurrido el 9 de marzo de 2021. Hablamos con Nacci para saber más detalles de la película.

—¿Cómo surgió la idea del documental?

—La idea surgió luego de ver en los noticieros todo lo ocurrido en los incendios. Estaba en Buenos Aires en ese momento y quería ver la forma de ayudar. Le escribí a mi amigo Axel y nos fuimos para la Patagonia, ambos somos de la zona, Axel de Neuquén y yo de Río Negro. La idea inicial era simplemente colaborar de alguna forma y lo que sabía hacer era filmar. Después con el tiempo se fue gestando la película.

—¿Qué trabajo de investigación previo hicieron?

—No hicimos mucho trabajo de investigación. Si vimos notas, diarios, pero no mucho más. A ambos nos importa el medio ambiente y queríamos ser parte de la solución. El mayor trabajo de campo se dio yendo a los lugares donde había ocurrido todo.

—¿Cómo seleccionaron a los entrevistados y cómo hicieron para dialogar con cada uno?

—Los entrevistados y entrevistadas se fueron dando sobre la marcha, íbamos escuchando historias, nos iban derivando con diferentes personas y así se fue construyendo. La charla era difícil de entablar, la gente había perdido todo: la casa, el bosque, animales, trabajo, personas, todo… Por suerte siempre hubo muy buena predisposición de la gente para hablar. Les parecía importante que no se olvide.

—¿Dividieron las tareas o asignaron roles para la dirección?

—Un poco compartimos todos los roles. Axel está acostumbrado a estar más delante de cámara y a escribir. Yo siempre más desde la dirección y la técnica. Siempre la tomamos como una película compartida, los dos hacíamos un poco de todo. Fue un modelo de producción bastante inusual, pero con muy buenos resultados.

—¿Qué creen que aporta la película a la concientización sobre la problemática?

—La película busca que lo sucedido en ese 2021 no se vuelva a repetir, que la sociedad sea más consciente, que cuiden su entorno y que no se olvide. Es un registro de lo terrible que puede ser un incendio en la zona y que mucho de lo que se pierde no se recupera.

—¿Expectativas con que llegue a los cines?

—La verdad es que estamos muy contentos, nos llevó mucho esfuerzo y tiempo, y después de un largo recorrido por festivales es momento que la película se encuentre con el público. Creemos que va a ayudar mucho a que cosas así no vuelvan a ocurrir.