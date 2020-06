Luego de la polémica por su vestuario, Malaspina podría ser convocada a ShowMatch

En la última semana Romina Malaspina generó miles de comentarios en redes sociales luego de su lucir una vestimenta "osada" en el noticiero de Canal 26. Lejos de recibir elogios, fue atacada y apuntada incluso por diferentes personalidades del espectáculo.

Los usuarios cuestionaron a la ex "Gran Hermano" por usar frente a la pantalla un top de cadenas transparente. Sin embargo ella se defendió y desestimó los trascendidos.

Después de su paso por el programa, el periodista especializado, Ángel de Brito, anunció en sus redes que la también influencer fue convocada para participar del ciclo de Marcelo Tinelli.

“Romina Malaspina convocada para ‘ ShowMatch’ después de su paso por LAM. Se sentará al lado de Marcela Feudale“, anticipó el periodista.

"Jajajaja dale. Así charlamos y ve la nota entera de "Confrontados" y escucha lo que realmente se dijo, no lo q le contaron", disparó Feudale tajante.

Además remarcó: "Así, como hace el periodismo. No basarse en el 'me dijeron'". Para no generar más polémica de Brito comentó: "Es todo culpa de Marina".