Con esfuerzo y perseverancia, curioso e inquieto, Manuel Cascallar se adentró de forma autodidacta al universo de la fotografía y la música donde construyó una certera carrera. En diálogo con este medio, el artista solista, pero también líder del proyecto musical Borrego, se expresó sobre sus vivencias y modos de producción en ambos oficios. También reflexionó sobre el presente que lo encuentra en la ciudad de la furia.

—¿Cuáles son las búsquedas dentro de tu oficio? ¿Qué te faltaría hacer?

—Me gusta la calle y retratar lo que me atrae. No salgo a buscar las cosas. Siempre me interesaron la luz y los retratos. Nunca percibí algo fijo. Sin dejar de hacer sociales que es mi fuente de trabajo, quisiera adentrarme en el mundo de la publicidad. Estuve trabajando en gastronomía y coctelería, se arma un concepto. Soy muy perfeccionista e intento resolver porque no sé editar. Suelo subir las imágenes a mis redes (Instagram @manuelcascallarfotografía).

—¿Bajo qué circunstancias incursionaste en la fotografía de bandas?

—Empecé con sociales y espectáculos en un trabajo, ahí me hice amigos y conocidos. Me copé, pero hice todo lo que tenía que hacer y ya no quedaba nada.

—¿Y la inspiración? ¿Se trabaja? ¿Qué mirada tenés sobre la escena actual?

—Se gana, haciendo. Cuando no estoy con la cámara, si veo cosas que me gustan, intento llevarlas a cabo. La música en mi vida es todo. Ya no podría concebir un día en mi vida sin hacer una melodía, una armonía, una canción, estoy en la búsqueda constante.