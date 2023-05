Luis Ernesto Franco: “Desde hace unos años veo la carrera como una profesión, no como mi vida”

La producción audiovisual titulada Máscara contra caballero se encuentra ­disponible en la plataforma y señal indiscutida llamada Star+ y sigue la ­historia de Alex Gorostiza, encarnado por Luis Ernesto Franco. Es decir, se trata de un carismático cantante de música popular mexicana que es apodado como “El Caballero de la Electrocumbia”, quien tras un confuso episodio se ve obligado a suplantar a un rudo luchador enmascarado conocido como “El Manchas”. En este contexto de lanzamiento es que diario Hoy dialogó con Franco para conocer más detalles de la serie, el recorrido personal del artista, los objetivos y los proyectos a futuro.

—¿Cómo creés que la serie representa dos aristas fundamentales de la cultura mexicana? ¿Y cómo considerás que va a ser recibido por la audiencia a nivel global? ¿Podés mencionar alguna de las expectativas que afloran en esta primera instancia?

—Mirá, yo creo que realmente fue muy acertado, no solamente cómo se refleja el mundo de la lucha, el mundo de la música, pero también el mundo del espectáculo y de los reporteros. No olvidemos que es comedia y que hay situaciones que tienen que exagerarse un poco, no hay que hacerlas extraordinarias para que lleguen al tono y al tono y al género de la de la comedia. Pero creo que en esto es un show business y en estos tres ámbitos son muy parecidos, o sea, la gente se crea personajes.

Yo pude ver realmente un paralelismo de lo que es mi carrera con el mundo de la música, con el mundo del espectáculo y con el mundo de la lucha libre. Y como bien lo mencionás, la lucha libre es superimportante en México y Latinoamérica, el mundo del espectáculo también y el mundo de la música. Entonces creo que los escritores y los creadores del proyecto lograron conjugar muy bien estos medios de una manera cómica, pero reflejar lo que sucede realmente tras bambalinas, que para mí es mucho más importante y más interesante y más cómico. Siempre lo que sucede detrás de tras bambalinas, que es lo que ya realmente ve la gente en televisión o en un show de lucha libre. Cómo se preparan es mucho más chistoso y más interesante y más arduo, más intenso. Después detrás de una nota de televisión, cómo llegaron a una nota que es en el caso de mi personaje, del caso de Brenda, que persigue a mi personaje, pues todo lo que tienen que hacer. Y eso es real y ustedes lo saben. Cuando alguien está en el ojo del huracán para llegar a esa persona, el que tiene la nota o la exclusiva de ese personaje, cantante, artista, famoso, lo que sea.

—¿Y cómo vivís cuando sos presa u objetivo de los medios de comunicación? ¿Hay formas de escapar a ello o uno intenta transitar los procesos junto a la vorágine que va sucediendo? ¿De qué manera lo explicarías?

—Mirá, tan solo es que trabajo en México generalmente, pero no vivo en México, no me instalé allí de forma definitiva, sino que concurro a trabajar. En este sentido, yo vivo en Estados Unidos, más precisamente sucede que estoy radicado en Dallas. Yo lo que he logrado con jugar muy bien es que, y no siempre, te hablo de unos años hasta acá, es ver la carrera como una profesión, no como mi vida. Mi vida personal, la gente que me conoce, no siempre ha sido así. Repito, hasta hace unos pocos años por acá la mantengo completamente separada de mi negocio. Para mí, mi negocio es producir y actuar, es el show business. Pero mi casa, mi hogar, mi esposa, mi familia no están metidos en esto y logré como separarlos. Y cuando voy a México, voy a trabajar, voy a trabajar y me regreso a mi casa. Eso, además de que no soy tan famoso como que la gente me acosa y no me deja caminar en las calles, no padezco de eso, pero pues es raro porque no me gusta esa parte de la cosa, no me gusta esa parte de la fama. Sin embargo, pues entre más conocido y prestigio tienes más trabajo hay, entonces es como cosa rara historia. Sí, es una contradicción ahí que lo entiendo. Te digo, no soy tan famoso, pero si llegara a serlo, creo que mi escaparate es no vivir donde trabajo. Simplemente es lo que hago hoy en día.