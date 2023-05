Le dieron el alta a Jorge Rial

Después de casi una semana de internación, tras haber sufrido un paro cardíaco y luego de una intervención delicada, el conductor Jorge Rial fue dado de alta. Se encontraba en un nosocomio de la ciudad de Bogotá, más precisamente en la localidad de Chapinero. Fue en la capital colombiana que sufrió una descompensación cardíaca y por ello debió ser hospitalizado. A sus 61 años debieron colocarle dos stents.

Después de varios días de mucha tensión respecto a su salud y de mucha angustia en sus seres queridos y más cercanos fue el propia Rial quien informó el alta. Y lo hizo a través de un sentido mensaje a través de sus redes sociales, acompañando con una imagen de la habitación donde estuvo internado. “Este fue el campo de batalla durante cinco días. Lo pude abandonar porque hubo mucha gente que me acompañó. Muy cerca y a la distancia" comenzó diciendo. Y agregó: “Momento de tristeza, cansancio, pero también de descubrimiento. No tenemos control de absolutamente nada. Solo de cómo llegar. No cuándo, ni cómo ni dónde. Ahora a seguir en el camino porque Dios me dio otra oportunidad”. Vale recordar que su médico personal Guillermo Capuya viajó a aquel país durante comienzos de la semana para seguir de cerca su estado y su evolución. Lo mismo las hojas del conductor, Morena y Rocío que ya se encontraban allí desde el primer día que se dio a conocer la noticia.

El conductor de Argenzuela agregó en otro mensaje: “A relamer las heridas que me dejó este peque­ño pero intenso viaje, a curar el alma y el cuerpo y tratar de entender todo. A seguir recuperándome. Gracias los que, sin conocerme, pelearon a mi lado. Pronto estaré por ahí. Pero ya todo no será igual. Es imposible. Ya podré ir armando este rompecabezas que me regaló la vida”.

Ya desde el jueves que presentaba claros síntomas de mejoría, pero los médicos fueron cautos y decidieron esperar un poco más para dar finalmente el alta, que llegó durante la jornada de ayer viernes. Fue Capuya quien detalló un poco más respecto a la situación que vivió el conductor: “El sintió algo atípico, es a veces difícil estando de vacaciones reconocer que te está pasando algo. Y esos primeros minutos pueden ser fatídicos, son muy importantes, son minutos de oro que pueden evitar incluso la muerte de una persona. Rial tuvo un problema muy serio en esa clínica, pero justamente estaba en el lugar indicado en el momento indicado y con la gente adecuada para resolver ese problema”.

En medio de todo, el que opinó fue su colega Luis Ventura, quien desde una óptica muy crítica dijo: “Fue el show del infarto (...). Lo mío no es una crítica. Es algo que reclamo desde el corazón. Dije que tienen que cuidar y respetar al paciente. No me digan: Se está muriendo, y ahora resulta que está todo bien. Este show de Rial yo ya lo viví”.