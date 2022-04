Luisana Lopilato se despidió de la Argentina

Luisana Lopilato pasó un mes en la Argentina. La visita se debió a razones laborales y también para visitar a su familia y compartir con sus viejos amigos. Al momento de volver, la actriz se despidió del país con un emotivo mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

Luisana, que está embarazada de su cuarto hijo, fue vista en Ezeiza junto a su marido y sus tres hijos: Noah, Elías y Vida.

Los fans se acercaron y el trato fue de lo más cordial, como así también con los paparazzi a quienes el cantante canadiense les regaló una gran sonrisa.

De esa forma pusieron broche de oro a su viaje por la Argentina para acompañar la agenda laboral de Luisana, y regresaron a su casa en Vancouver, Canadá.

“Llegó el día de volver a despedirme de la Argentina, de mi familia y mis amigos. La parte que más me cuesta... Sé que pronto voy a volver y eso me hace inmensamente feliz. Y como siempre voy a seguir cerquita de ustedes, prepárense porque les voy a estar compartiendo un montón de experiencias divertidas que filmé estando en Buenos Aires. Hasta pronto. Los quiero montones”, escribió junto a una foto en la que se la ve sonriente.

Días atrás, Luisana ya había arrancado con las despedidas y con estas palabras le dijo adiós a todo el equipo de trabajo del proyecto que la trajo hasta el país: el filme Matrimillas, que protagoniza junto a Juan Minujín y que está dirigido por Sebastián De Caro.

“Matrimillas, sinónimo de felicidad inmensa y de haber podido formar parte de este gran equipo de trabajo. Fue hermoso el camino transitado hasta el día de hoy que terminamos de filmar y me explota el corazón de alegría, placer y agradecimiento infinito hacia cada uno de ustedes. Cada día de trabajo fue una fiesta donde, a pesar del cansancio y muchas noches largas, siempre me iba a dormir feliz. Gracias por permitirme aprender y seguir creciendo. De cada uno de ustedes me llevo algo que voy atesorar en mis mejores recuerdos: gracias por su tiempo, esfuerzo, por la paciencia, la empatía, las sonrisas y la solidaridad. Conocer personas tan auténticas, sencillas, trabajadoras, y por sobre todo de buen corazón es lo mejor que me llevo. Además de que la peli la va a romper”, expresó.

Si bien Luisana vive en Canadá hace varios años, no pierde sus raíces argentinas. Viaja bastante y sigue trabajando en producciones locales. Además de ser actriz, en su cuenta de Instagram comparte el día a día de su vida en familia y suele interactuar en videos en vivo junto a su marido.

Y fue precisamente en redes donde la actriz compartió diferentes momentos. Desde su llegada pasando los primeros días en su casa de Nordelta, a sus encuentros familiares.

Incluso fue vista en la calle Corrientes donde disfrutó de diferentes espectáculos. Además, subió una imagen en la que se la ve al lado de su gran mentora, Cris Morena, con quien se reunió.