Madonna se enfureció con seguidores que la acusaron de abusar de los retoques digitales

La reina del pop es muy activa en sus redes sociales y, como en este momento se encuentra en plena producción de su biopic, no para de compartir fotos en su Instagram.

El problema es que en todas las imágenes, la cantante y bailarina se ve con un aspecto demasiado juvenil, y eso que ya cuenta más de 60 velitas. La conjunción entre retoques en el quirófano y luego exceso de Photoshop, hacen que parezca una adolescente, y así se lo hicieron saber muchos de sus seguidores.

“Eres un ícono. No necesitas los retoques excesivos de Photoshop. Te lo digo con amor”; “Te ves más joven que tu hija”; “No es para nada natural tu aspecto”; “¿Por qué intentas parecerte a Kim Kardashian?”; “No puedo creer que parezcas una adolescente”; “No parece ella. Parece de 16 años”; “Sos una reina, no es necesario que te muestres así”; “Te amamos, pero me dan impresión las fotos”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron en sus posteos de Instagram.

Lejos de dejarlo pasar, Madonna respondió con firmeza a estas críticas. Subió a sus historias nuevas fotos, igualmente retocadas, con unos grafitis que decían: “¡No jodas conmigo!” y “Estoy segura de que no tengo estúpida escrito en la frente”.

La artista tan multifacética dirigirá su propia película autobiográfica, y en este momento se encuentra en pleno casting para dar con la actriz que la interpretará. Hay varios nombres en danza, entre los cuales se encuentra Julia Garner, quien ahora está en la cresta de la ola por el éxito que cosechó con la serie de Netflix Inventing Anna, en donde hace de la estafadora Anna Sorokin. Se comenzó a especular con Garner por su parecido con Madonna, y porque tanto ella como su mánager habían comenzado a seguirla.

Otro de los nombres que sonaron fuerte fue el de Julia Fox, quien salió de fiesta con la diva hace unas semanas y fue protagonista de sus posteos en Instagram. De todos modos, está claro que no será una sola actriz quien interprete a la cantante, ya que será necesario contar con varias profesionales que la personifiquen en diferentes momentos de su vida.