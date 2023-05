Mara Wilson, actriz de Matilda, reconoció las consecuencias que le dejó la película

La fama no siempre es fácil de llevar. Son muchas las personas, actrices y músicos que en algún momento confesaron que el lado B de la fama era un camino difícil y arduo. Confirmando, quizás, aquel dicho que reza que no todo lo que brilla es oro. Vale recordar, por ejemplo, el caso de Macaulay Culkin, la estrella de la saga Mi pobre Angelito, quien tuvo muchos casos de excesos luego del boom de aquellos filmes. Pues bien, acaban de darse a conocer algunas declaraciones de la actriz Mara Wilson que se asemejan al caso de Culkin. Wilson fue la protagonista de Matilda, la película infantil que se realizó en 1996 y que rápidamente se convirtió en una de las comedias más famosas. Ella reveló que no la pasó nada bien luego del rodaje y del estallido de aquel largometraje y que ello le afectó muchísimo en su vida personal. Contó haber sufrido depresión, ansiedad y estrés tras la película. “No creo que puedas ser una estrella infantil sin sufrir daños. Un niño malcriado es aquel que no hace lo que se le dice; los niños actores solo hacen lo que se les dice. Los niños malcriados son egoístas y codiciosos; los niños actores a menudo mantienen a sus familias. Un niño malcriado nunca llegará muy lejos en la industria del entretenimiento”, expresó en diálogo con el medio británico The Guardian. Y agregó, haciendo referencia a la comparación que veía y sentía ella en las personas que la conocían: “Notaba cómo las personas que me conocían se sentían decepcionadas porque yo no era tan inteligente, divertida o agradable como esperaban que fuera. Creo que esperaban que fuese Matilda, que es maravillosa, pero no es real (…). Matilda era brillante en todos los sentidos. Inteligente, amable y poderosa. Luego me conocían a mí: una niña rara y socialmente incómoda que a veces se enfadaba... pero que no podía canalizar esa rabia en superpoderes”. Además, no tuvo reparos en contar que, pese a la presión ejercida en el medio, ella siente que sus padres manejaron la situación de manera correcta. Hasta contó que le resguardaron el dinero ganado —que era una muy buena cantidad— para que pudiera usarlo en un futuro. “Había muchos niños cuyos padres no hacían eso. Imagina tener toda esa presión y todo ese dinero... No me sorprende que muchos de nosotros terminemos bebiendo, drogándonos y de fiesta”, cerró.