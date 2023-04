Marc Anthony estaría nuevamente separado

Hace apenas unas semanas se conoció uno de los millonarios antojos que tenía la flamante esposa del cantante estadounidense Marc Anthony. Ocurre que serán padres dentro de unos meses y Nadia Ferreira no se aguantó. Se trataba de unas fresas valuadas en millones de dólares que vienen acompañadas de un diamante de 0.7 kilates. Pues bien, ahora son cada vez más fuertes los rumores que indican que la pareja está atravesando una crisis. Es más, algunos especulan con que el divorcio ya está casi confirmado, solo que no han salido a decir nada porque ella se encuentra en los primeros meses de embarazo.

Vale recordar que la pareja ha tenido unos últimos meses intensos. A poco de dar a conocer que se habían comprometido, se juraron amor eterno en el mes de enero en una ceremonia a todo trapo en Miami. Aquella ceremonia contó con la asistencia de varias celebridades de peso y renombre, por ejemplo, el exjugador de fútbol David Beckham junto a su esposa Victoria y el cantante colombiano Maluma, entre otros. Así las cosas, Marc y Nadia hicieron caso omiso a los treinta años de diferencia de edad que se llevan. Vale recordar que ella es una modelo de cierto renombre en el ambiente internacional, ya que fue Miss Paraguay en 2021 y llegó a ser una de las finalistas de Miss Universo en la edición de ese mismo año. Y la pareja no solo se casó en enero, sino que al poco tiempo de haberlo hecho anunció que esperaba un hijo. En el caso de ella, por primera vez, en el caso de Marc, él ya tiene seis hijos. De hecho, esa novedad la anunciaron el Día de los Enamorados. Pero recientemente resurgieron los rumores con respecto a una nueva separación del cantante y actor. Es más, los trascendidos indican que los recién casados estarían separados por mutuo acuerdo y que habrían contraído matrimonio de manera forzada por el repentino embarazo de la joven. El periodista Javier Ceriani, en su programa Chisme no like, fue quien compartió algunos detalles al respecto y sostuvo que ella sigue en Miami, pero él está en otra ciudad. Además, también se rumoreó que ya existe un documento y preacuerdo firmado para que quede todo claro, y que en caso de que cada uno quiera seguir su propio camino, Marc le dará a Nadia 25 mil dólares por mes hasta que vuelva a estar en pareja. Obviamente, teniendo en cuenta que tendrán un hijo en común. Por ahora, no hay respuesta oficial por el lado de la pareja. Aunque el cantante subió a sus redes una foto en la que ambos están sonrientes y abrazados y escribió: “Jajajajajaja”. Al parecer, aún reina el amor.