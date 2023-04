Piqué y Clara Chía: costosos regalos por el cumpleaños de ella

Lejos, bien lejos, parecen haber quedado los rumores de infidelidad de Clara Chía hacia Piqué, aquellos que indicaban que ella le habría sido infiel con nada más y nada menos que Pep Guardiola, exentrenador del propio Piqué. Entre medio, claro, siguen algunos conflictos entre Shakira, Piqué, los padres de este y demás. Pero en lo que hace a la pareja, parecen estar disfrutando a full de las mieles del amor. Ocurre que la joven cumplió 24 años y Piqué la agasajó con un viaje a Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes y una de las ciudades más costosas y lujosas en el mundo. Es muy probable que ambos hayan elegido ese destino no solo por su fastuosidad, sino también porque allí pueden estar un rato sin que los paparazzis los persigan o estén al acecho por una foto. Pero no todo acaba ahí. Porque, según la prensa española —que sigue muy atenta a todo lo que pasa entre Piqué y Clara y también entre Piqué y su ex, Shakira—, el exjugador le regaló a Chía Martí un auto superlujoso valuado en 220 mil dólares, del que hay muy pocos ejemplares. Es más, los medios también informaron que ya se la pudo ver a ella manejando dicho auto por las calles de Barcelona. Por si fuera poco, trascendió que Piqué también le habría regalado un departamento valuado en 4 millones de euros, aunque todo parece indicar que los novios se instalarán en la casa que Gerard compartía con Shakira, en Esplugas de Llobregat. Por ahora, entre ellos no hay lugar para los rumores y no se andan con chiquitas al momento de celebrar y demostrarse su amor.