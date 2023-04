Simone Susinna: “Una de mis inspiraciones desde que era joven fue Brad Pitt”

De vuelta al deseo es la nueva película de Simone Susinna, la estrella italiana que rompió los rankings de Netflix con su película 365 días y su continuación. Ahora encarnará a Maks, un hombre que, además de lidiar con dos amores, deberá ayudar a un compañero de toda la vida. Diario Hoy dialogó en exclusiva para Argentina con el intérprete, que quiere, próximamente, venir al país.

—¿Cómo vivís el éxito de tus películas? Eras un modelo y ahora sos uno de los actores más queridos del mundo…

—Empecé siendo modelo y no estaba en mis planes ser actor, pero luego recibí esta propuesta del productor de 365 días, que me dijo: “Creo que eres la persona correcta para este proyecto”, y yo dije ok, hagámoslo. Fue mi primera experiencia en actuación. Y luego de que hicimos 365 días entendí que actuar era lo que realmente quería hacer. Lo que quería hacer ahora. Fue mi primera experiencia y aprendí mucho, y después de 365 días recibí esta otra propuesta de De vuelta al deseo. Dije ok, también quiero hacer esta, porque aprendí mucho de 365 días, pero quiero quedarme más en el set para aprender más sobre la cámara, sobre el lenguaje, el lenguaje del cuerpo. Así que dije hagámoslo, incluso este otro proyecto. Y después de 365 días, recibí mucha popularidad por el personaje de Nacho. Dije gracias a todos mis fans que aman el personaje, pero luego sentí que quería algo más mío. Como mi filme. Quería hacer algo como mi filme. Así que en De vuelta al deseo, toqué el personaje de Maks y le puse mucho de mí mismo, y espero que a la gente también le guste.

—Mencionaste que no pensabas ser actor, pero, ¿tenías alguna conexión con el cine? ¿Te inspiraban actores o actrices?

—Siempre fueron mi inspiración. Me encanta ver películas, pero antes de ser actor veía las películas de una manera diferente. Solo la historia y la película. Sin embargo, después de 365 días, cuando veo la película De vuelta al deseo, me gusta ver a los actores, cómo actúan. Me gusta ver todas las películas que he visto antes, pero ahora me enfoco más en su comportamiento, en su lenguaje corporal, en cómo se mueven. Veo muchas

cosas que antes no entendía. Una de mis inspiraciones desde que era joven fue Brad Pitt. Me encanta su carácter. En El club de la pelea, por ejemplo, que es una de mis películas favoritas. También amo a Johnny Depp.

—Decís que ahora ves las películas con otra perspectiva, pero en la carrera de modelo también actuás en la pasarela, cuando tomás una foto...

—Sí, eso es cierto. Pero antes de grabar 365 días, pensé que sería fácil para mí porque soy modelo, así que sé cómo grabar en la cámara. Pero cuando grabas un filme es totalmente diferente. Cuando eres modelo, te enfocas en tu belleza, en los ojos, en cómo jugar con la cámara, pero cuando filmas te tienes que olvidar de la cámara. Te enfocas en tus ojos, en las emociones; es totalmente diferente.

—En este filme, tu carácter tiene una gran transformación, empieza de una manera y al final es totalmente diferente. ¿Cómo preparaste esta transformación?

—Cuando construí el carácter de Maks, me basé un poco en mí. Es un espíritu libre, al principio es así, vive la vida, disfrutando del momento sin pensar en el pasado o el futuro. Solo quiere surfear, salir, y después, cuando entiende que se enamora de algunas mujeres, cambia totalmente. Todo el mundo se enamoró una vez en la vida. Cuando se enamora, cambia totalmente. Cambia cuando entiende que se enamoró de Olga.

—En algún momento dijiste que recibiste muchas propuestas desde el gran éxito de 365 días. Me gustaría saber: ¿cómo escogés tu siguiente papel?

—Después de 365 días, quería regresar muy pronto al set. Porque aprendí mucho y quería mostrar a todos mis fans lo que aprendí. Espero que todos los fans que me aman y me apoyan siempre estén ahí para mí y puedan ver la diferencia entre Nacho y Maks y lo que aprendí en el set. Me sentí más confiado y más preparado.

—¿Cómo fue la primera proyección con público de De vuelta al deseo?

—Cuando participo me gusta hablar con todos los fanáticos.Veo el película con ellos, tomo fotos, me gusta quedarme con ellos. Me encantaría hacer reuniones de fans en cada país en el que quieran conocerme. Me encantaría conocer a todos los que quieran hablar conmigo.

—Mencionaste Italia, Sicilia; con Argentina, compartimos el amor y la pasión de la telenovela y la película tiene un poco de esto, de una pasión irrefrenable entre los personajes: ¿cómo fue trabajar algo así?

—Cuando tenemos que grabar este tipo de películas con mucho sexo, erótica, de amor y pasión, lo más importante para mí es encontrar la química con el compañero, la energía con el compañero. Y es lo que encontré con Magda y Maya. Desde el principio sentimos tanta energía que estábamos seguros de que íbamos a hacer algo muy grande y muy profundo. Eso es lo que queríamos. Porque este filme no es solo sobre los actores o el director. Cada persona puso algo en este filme. Somos como una familia. Sentimos tanta energía, todos, que incluso en mi día de descanso quería ir al set para ver qué sucedía. Porque estaba tan emocionado... Espero que la gente vea todo el trabajo que hicimos en este filme. Porque puse mucho de mí mismo. También me dolió porque nadé en el agua fría del infierno; fue algo como de 2 grados. Fue una locura. Estoy muy contento.

La vuelta a los cines y el fanatismo del público

Cuando 365 días llegó a las plataformas del mundo, rápidamente se volvió un fenómeno, comparable, quizás, con lo que fueron primero los libros y luego las películas de la saga de 50 sombras de Grey. El fanatismo del público alcanzó niveles insospechados y las redes sociales de Simone Susinna estallaron. Sobre estos temas habla con diario Hoy.

—365 días la vimos en una plataforma, pero De vuelta al deseo llega a los cines. ¿Qué pensaste cuanto te viste por primera vez en la gran pantalla?

—Mucha gente me pregunta y creo que todavía no estoy listo. Es algo tan grande que incluso ahora no puedo entender que voy a ver mi cara en el cine en todo el mundo. Hasta que no lo sienta en mi piel y vea mi cara en el cine, es algo que tal vez nunca entenderás en tu vida. Me emociona todo el día. No puedo dormir. Incluso sueño con mi película. Pero puedo decir que estoy muy emocionado y no puedo esperar a ir a América del Sur y quedarme con la gente que me quiere mucho, porque siento que la gente de América del Sur es tan cálida. Soy de Sicilia y creo que somos un poco similares en este aspecto. No puedo esperar a conocer a todos los fans.

—¿Cómo manejás este feedback de los fans? ¿Tenés demasiados mensajes por día en tu red social? ¿Cómo lo manejás?

—Me encantaría responder a todos los que me escriben. Pero creo que es imposible, porque debería estar en el teléfono todo el día. Así que el amor que me dan... Cuando tengo un día malo, por ejemplo: abres el teléfono y ves cuánto amor te dan y cambias de ánimo. Pueden cambiar mi ánimo. Es una locura, porque siempre encuentras algo, incluso las pequeñas cosas pueden cambiar tu día.