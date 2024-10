Marcelo De Bellis: “El terreno donde el actor mejor nada es en el teatro”

Ya estrenó en Multiteatro (CABA) Mamá con dirección de Carlos Olivieri, protagonizada por Betiana Blum, Marcelo De Bellis, Romina Gaetani, Alberto Fernández De Rosa, Magela Zanotta y Nacho Toselli. La obra de de Andrew Bergman se ve de miércoles a domingos y hablamos con De Bellis para conocer detalles de su vuelta al teatro con esta clásica puesta.

—Contame un poco, volver al teatro, ¿lo extrañabas?

—Bueno, no tanto porque vengo de hacer Casados en el teatro que nos va a quedar para siempre, superó lo que yo soñaba, metíamos 9.000 personas porque hacíamos tres funciones por día, pero fue maravilloso como también lo que pasó en Córdoba, fuimos récord histórico en Córdoba, y son cosas que no van a pasar nunca más, porque antes que arranque teníamos una preventa de una cancha de River, una locura meter casi 200.000 personas. Pero bueno, nos tocó, me tocó aprender de unos compañeros maravillosos, así que nada Casados va a quedar para siempre en el corazón de la gente y nuestro. Y vine de a hacer Stefano y Bon Voyage, una comedia, Stefano como director y Bon Voyage, en la Sala Armando discípulos justamente en La Plata, pero tengo sentimientos encontrados, porque por un lado amo hacer teatro, es mi profesión y lo que más me gusta, el terreno donde el actor mejor nada es en el teatro, uno va al Conservatorio Nacional de dramático y hace teatro, pero me quita los partidos de River y otras actividades. Pero estamos muy contentos, además de hacer esta obra que hace años Carlos Olivieri me propuso hacer y que encontramos el elenco adecuado el productor es Carlos Rottemberg que nos abre las puertas de la sala más grande de Multiteatro.

—¿Con quién no habías trabajado?

—Con nadie, excepto con Nacho Toselli que yo lo tuve como actor en La Plata y lo dirigí.

—Pensaba que habías trabajado con Romina y Betiana…

—No, pero con ellas parece como que hubiésemos hecho, no sé, 10 comedias juntos. Es una cuestión de química, así que nada transitándolo. Es una comedia que la soñamos mucho, es una comedia que además en su momento fue un suceso que la hizo Carlos Andrés Calvo y Luisina Brando en el Maipo con la misma dirección de Carlos y estuvieron cinco años en cartel, pero bueno, era otro mundo. Acá además está el plus de la vuelta de Fernández De Rosa, que lo amenazamos para que vuelva (risas), así que tenerlo acá nada es un sueño, es un sueño y en un momento, además están tan crítico con todo lo que pasa, así que hay que agradecerlo. Ojalá que el público nos acompañe.

—Ahí me decías que teatro es lo que más te gusta pero ¿cine?

—Lo que pasa cuando haces tanta tele y tanto teatro, por ejemplo, yo ahora voy a arrancar de miércoles a domingo, imagínate un protagónico en cine que me tengo que ir a Chubut un mes y medio no podés este, o sea, son momentos de la carrera. Quizás más adelante uno pueda estructurarlo pero si no puedo es por esto. Ojalá que Mamá no me deje, mirá lo lindo que te estoy diciendo.

—¿Qué es lo que más te gustó de Mamá?

—La obra, el humor que tienen que, si bien es una comedia americana, es un humor inglés, es un humor muy elegante, muy fino, muy inteligente y además la historia de amor que tiene, son tres historias de amor con la que todos se pueden identificar. También el amor en la tercera edad, qué pasa cuando te enamoras a los 80 años porque hay algo que no podes comprar que es el tiempo y el aspecto real, entonces es maravilloso y quiénes interpretan esa historia de amor de la tercera edad, Betiana y Paco Fernández de Rosa, creo que la van a disfrutar un montón porque es emocionante. Es una comedia romántica, o sea, te vas a reír y de verdad te vas a emocionar.