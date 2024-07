María Becerra ya es una “marginal”

En el barro, creada por Sebastián Ortega, es el spin-off de El marginal, una de las series argentina más exitosas de todos los tiempos, y actualmente es una de las pocas ficciones que se están rodando en el país.

Con producción de Netflix, Underground y Telemundo Studios, dirigida por Ale Ciancio y protagonizada por Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez y Ana Rujas, la actuación especial de Juana Molina y los actores invitados, Gerardo Romano, Cecilia Rosetto, acaba de sumar a una figura que seguramente despertará más el interés en la ficción: María Becerra.

Así lo anunció la cantante en sus redes, confirmando su participación: “quería pasarme por acá para decirles algo sobre lo que ustedes tienen muchas dudas y me estuvieron preguntando bastante porque salieron muchas noticias, pero yo no dije nada. Les voy a confirmar que sí voy a formar parte del elenco de En el barro, que es el spin-off de El marginal. Soy muy fanática de El marginal, por cierto, me fascina. Así que estoy chochísima con mi participación en esta serie, feliz de poder volver a actuar. Para que lo sepan de mí y para que se pongan contentos como yo”.