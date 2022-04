María Valenzuela mostró cómo se recupera de su problema de salud

María Valenzuela se está recuperando de un problema de salud que le provocó una pérdida excesiva de peso tras sufrir una mala praxis durante un tratamiento odontológico que alteró su estado integral.

En este último tiempo, la actriz logró recuperar algunos kilos y celebra ante cada aumento de peso que le devuelve la balanza. Esta vez, Valenzuela compartió con sus seguidores de Instagram una foto en la que se la ve de espaldas sobre una balanza dentro de una farmacia. “Casi me caigo de cola. 42.300 kgs! Aumenté 7”, escribió con una honda alegría.

En marzo, la artista publicó un video en el que señaló al profesional responsable de haberle hecho el tratamiento que le produjo el cuadro posterior, lo que le impidió comer debidamente, provocándole el descenso de peso. También, arrobó Vanesa Di Cataldo, una abogada especialista en casos de mala praxis médica.

“Hace tres años inicié un tratamiento con un odontólogo para colocarme implantes. Con el tiempo, me surgió un dolor tan grande que no me permite comer. El odontólogo se llama Manuel. Por razones legales no puedo decir su apellido. Manuel no está en Argentina. La doctora De Cataldo dice que no puedo hacer nada porque no puedo notificarlo”, relató. En ese marco, había dado detalles sobre su estado de salud: “Peso 35 kilos y en estos tres años ya me internaron varias veces”, contó con preocupación la actriz.

Tiempo después, Valenzuela encontró un profesional en la provincia de Tierra del Fuego con quien pudo emprender un nuevo tratamiento para resolver su problema de salud. Por ese motivo, decidió mudarse al territorio fueguino durante el tiempo que dure el tratamiento. “Gracias por tanto amor”, escribió junto a una foto en la que se la ve en la capital provincial, apoyada sobre un cartel que reza “Ushuaia, fin del mundo, los pobladores les damos la bienvenida”. Además, días atrás, compartió una foto de la habitación del hotel donde se hospeda.

“En abril viajo a Ushuaia a ver a mi odontólogo y amigo de toda la vida, el doctor Marcelo Carta, para solucionar el problema. Otro amigo, el doctor Lucas Hernán García Sánchez, comienza mi tratamiento para ganar tiempo. Así cuando viajo lo termina el doctor Marcelo Carta. Gracias”, había dicho Valenzuela.

Esta no es la primera vez que la actriz ­atraviesa problemas de salud que hayan repercutido en su imagen. En 2016, María pasó por una depresión.

Dicho cuadro depresivo la llevó a internarse en una clínica psiquiátrica y, según trascendidos, en aquel entonces llegó a pesar 39 kilos por haber pasado 10 días sin comer.

“La pasé muy mal con mi salud. Tuve una depresión fuerte. Llegué a pesar 38 kilos y les pedí a mis hijos que me internaran”, recordó la actriz durante una entrevista televisiva en 2019. En ese momento, dio detalles de los detonantes del cuadro: “La muerte de un íntimo amigo (en referencia al también artista Gaspar Mulet), y un proyecto en el campo que se frustró y perdí todos mis ahorros”.

Sin embargo, destacó haber logrado superar un sinfín de obstáculos en su vida, como la enfermedad de Malena, su hija, quien en 2003, a los 19 años, sufrió un ACV y permaneció dos semanas en coma. “Cuando el otro está mal yo estoy más fuerte que nunca, pero cuando me agarra a mí...”, expresó.