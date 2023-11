A un año de confirmar su separación de Pablo Melillo, Mariana Brey volvió a apostar al amor, de la mano de un hombre al que prefirió no nombrar ni ponerle la etiqueta de novio.

En nota con el notero de LAM Alejandro Castelo, la panelista habló de su nuevo romance y aseguró estar “bárbara”, luego de que la relación con el padre de su hija menor, Juana, terminara en medio de un fuerte sinsabor. Melillo fue involucrado en una causa por “estafa y asociación ilícita”.

Luego de ver la nota de Mariana Brey, Ángel de Brito expresó: “Mariana Brey tiene novio. No etiquetemos. Tiene algo que la tiene feliz y me encanta. Te mando un beso grande. ¡Por fin!”

“Que no se me ofenda el ex, que lo quiero”, apuntó el conductor de LAM, cerrando el tema.