Aracely Arámbula se sincera

Aracely Arámbula estuvo en pleno silencio, pero de forma reciente lo rompió para declarar y aclarar todas las dudas sobre el juicio que le hace a su exmarido y padre de sus dos hijos, el cantante Luis Miguel.

Lo primero que hizo la conductora fue decir que “la verdad siempre sale a la luz” con relación al proceso legal que tiene contra quien fuera su pareja y que tiene que ver con la manutención de sus hijos, Daniel y Miguel. Asimismo, también negó que desee la vuelta al contacto. Por otro lado, los chicos van a ir a estudiar a Estados Unidos, es por ello que desean saldar las deudas.

En la actualidad, la también actriz rompió el silencio en una entrevista que dio a un programa español, donde despejó las dudas sobre qué es lo que sucede. Es por ello que afirmó “Es un tema muy incómodo para estar hablando, pero tienen desviada la verdad. Confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad y siempre sale a la luz”.

Por otro lado, la muchacha, que es modelo, aclaró los temas porque el astro de la canción está en plena gira de su nuevo material promocional e hizo fechas en México, así que aprovechó para cumplir con su cita ante la justicia e hizo todo un operativo para poder asistir. Sin embargo, esto fue desmentido por la modelo.

El hombre pagó su deuda que supera un millón y medio de dólares, pero esto sería solo una parte porque ella no está de acuerdo. La chica dijo: “No, esa es una situación que tiene un proceso y que no puede ser cuando la gente lo desea después de tener una deuda de 48 meses. Esto sucedió en septiembre cuando ustedes me escucharon hablar con la prensa, después de eso depositaron, pero nunca me avisaron”.

Con relación al tiempo que pasó para que iniciara las causas legales, la estrella esperó casi una década y así dijo: “Por tener consideración, porque creo que lo principal es el bienestar de mis hijos, no quería que estuviéramos en este proceso. Siempre existen dos lados y gente que quiere quedar bien, pero no se trata de dañar a nadie”.

Sobre la actualidad, la apodada la Chule dijo: “Soy una persona muy afortunada y que me ha ido muy bien antes de Luis (Miguel), durante y después. No se trata ni de dinero, ni de poder, ni de dañar a nadie. Simplemente, se trata de que en este momento se tenía que hacer porque su gente desaparece. Este proceso es la tercera vez que se hace. El dinero que ustedes hablan, por supuesto que es una gran cantidad porque solamente es un fideicomiso para los estudios de mis hijos cuando estén en la universidad”.

Por otro lado, declaró otra verdad que tiene que ver con un pedido expreso del equipo legal de LuisMi, que consta en que todo quede en absoluto hermetismo, pero ella no aceptó no hacer declaraciones con la prensa porque considera que es una persona libre: “Eso se ha dicho de la parte contraria para no quedar mal, pero en ningún momento se le ha negado las puertas de la casa de mis hijos. La casa que yo compré y todo lo que tienen mis hijos es porque yo se los he dado, pero en ningún momento ha habido una negativa. Estuvimos durante la pandemia en Acapulco, él estuvo muy cerca y nunca los llamó, ahorita es una cuestión de limpiar imagen”.

Con respecto a la boda de Michelle Salas, la primogénita de Luis Miguel, fruto de su amor con Stephanie Salas, que fue reconocida cuando tenía quince años, la Chule aseguró que sus hijos fueron invitados, pero no pudieron asistir. Vale mencionar que el cantante estaba presente junto a su novia, Paloma Cuevas, que es una mediática española y madrina de uno de sus hijos menores.

Si bien la boda trascendió en un profundo hermetismo, algunos detalles fueron dados por los novios.

Asimismo, vale mencionar que Aracely se hizo cargo de los chicos gracias a la ayuda de su padre, que siempre la apoya y funciona como una figura masculina, también, de los gastos que los chicos han mantenido hasta el momento. Por otro lado, la serie sobre Luis Miguel fue demandada por ella para que pudiera cobrar la parte que le hace falta para abonar la deuda que sostiene el padre de las criaturas.