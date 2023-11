ER Emergencias, un clásico de los noventa

A mediados de los noventa, las pantallas chicas de Estados Unidos recibían a una serie que narraba las vicisitudes sobre un grupo de médicos que trabajaban en una sala de urgencia. Esta era la idea principal de la tira y mostraba el día a día de cada uno de los profesionales de la salud. Asimismo, cuando el director estaba entusiasta, le fue muy difícil obtener productores que quisieran aceptar este desafío.

Con el paso del tiempo, la ficción fue un éxito que se mantuvo quince años al aire, el elenco fue modificándose y tuvo el aval de Steven Spielberg, que estaba por detrás de alguno de los contenidos.

Los sucesos estuvieron dados por un hombre llamado Michael Crichton, que adoraba la literatura, sacaba libros y obtenía dinero de esta manera para poder solventar sus gastos de estudios de medicina en la Universidad de Harvard. A la par, iban saliendo algunos guiones entre esos escritos que vieron la luz muchos años después.

Con el correr de los años, el autor se convirtió en el dueño de best sellers, entre los que se reconoce a Jurassic Park. Así, Spielberg quiso ponerlo en la pantalla y comenzaron a colaborar en otros proyectos, uno de esos era ER emergencias. De esta manera, fue un piloto televisivo.

El programa fue presentado a una emisora y tuvo el buen visto por los personajes que estaban por detrás. Además, el argumento debía mantener casos reales para poder conquistar a la audiencia.

A la hora de elegir el elenco, con el presupuesto no podía darse el lujo de querer mantener un elenco con grandes, por lo que apelaron a un casting con actores independientes y allí vieron a Doug Ross que sería un buen candidato para el rol.

Por otro lado, el galán George Clooney estaba por cumplir los treinta, tenía antecedentes en la pantalla chica y gracias a su perseverancia pudo conquistar su rol.

Asimismo, Juliana Margulies también interpretó a una enfermera que duró en todas las temporadas, fue entre los más característicos.

Otros roles que perduraron en las entregas fueron Anthony Edwards, Sherrt Stringfields, Noah Wyle, entre otros.

El esperado estreno

La serie ER emergencias fue bien recibida y, si bien estaban contentos por los productores, luego tuvieron cierta desconfianza por los contenidos.

Asimismo, el elenco fue repleto de actores poco conocidos, pero a la hora de la emisión todo fue un éxito rotundo.

Es más, desde el primer momento los seguidores se engancharon y además tuvo una odisea con muchos premios a lo largo de sus quince años de duración.

A lo largo de su emisión, el drama de la televisión fue muy costoso porque tenía una inversión de trece millones de dólares con una audiencia que llegaba a cincuenta puntos de rating.

Con el correr de los años, el elenco fue mutando porque los actores se convirtieron en estrellas y fueron eligiendo otros caminos. Por ejemplo, Clooney se acercó al cine, Juliana pasó a otras series, entre otros. Así fueron viéndose otros intérpretes.

Por otro lado, en el ámbito cinematográfico, se produjeron más series que tuvieron como protagonistas a médicos, algunos ejemplos de ello son Hope, Dr. House, Scrubs o New Amsterdam.

Un elenco estelar

Filmada en los años noventa, ER emergencias llegó a las plataformas digitales. Recordemos que fue la entrega sobre la intimidad y el trabajo médico que se mantuvo al aire por quince temporadas.

La entrega ganó muchos premios y fue considerada la mejor serie dramática de los noventa.

El actor Anthony Edward estuvo en series conocidas y trabajó en Top Gun. Luego fue a la entrega en la piel de Doctor Green. Este personaje murió en la ficción para la temporada número ocho. Asimismo, continuó con otros desempeños médicos en Girls, La ley y el orden, Billions, entre otros.

La actriz Julianna Margulis llegó para ser una enfermera que se robó el corazón de los televidentes. Luego, estuvo en Serpientes en el avión, Barco fantasma, Los Soprano, Billions y The good wife. Por otro lado, actuó en The morning show y The hot zone.

La artista Sherry Stringfield se fue a la temporada cuarta, pero luego volvió. Además, trabajó en 54, La cúpula y Mentes criminales.

Noah Wyle pasó por la totalidad de las temporadas y se fue, pero se unió a la despedida final de la ficción.

Una serie que forjó estrellas

El actor Eriq La Salle es una estrella de Hollywood que trabajó en películas como La escalera de Jabob, El príncipe de Zamnda, 24, entre otros. También participó detrás de cámara en Lucifer y también en Chicago PD.

Por su parte, Innes estuvo hasta la entrega en su año número trece para luego pasarse al cine como sucedió en Depp Impact, Louie y Cómo defender a un asesino.

Paul Crane también transitó la serie, pero se fue al cine en entregas muy vigentes tales como Rocky III o Robocop.

El actor croata Goran Visnjic se sumó casi a la mitad de la entrega, pero luego se fue a otro proyecto. Luego se dedicó al cine.

En el caso de Maura Tierney, fue diagnosticada con cáncer cuando estaba grabando, por lo que debió hacer un freno en su recorrido profesional.

Por último, George Clooney es considerado uno de los mayores galanes de Estados Unidos, se casó y tiene gemelos. También trabaja detrás de las cámaras como productor ejecutivo.