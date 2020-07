Mariana Levy, la pluma de El Presidente

Mariana Levy es una de las mentes tras El Presidente, de Amazon Prime Video. En diálogo con Hoy, cuenta detalles del programa.

—¿Por qué se reconoce poco el trabajo de los guionistas?

—Afuera se lo reconoce más, porque muchos de ellos además son showrunners.

—¿Trabajaste cómoda en El presidente?

—Sí, tuve un trabajo híbrido, acompañé el rodaje, estuve con los actores, en locaciones, y demás. Desde el guion trabajamos con mucha libertad. Cuando agarré la serie tenía miedo que terminara siendo machista pero todas las propuestas fueron a que los personajes femeninos sean tridimensionales.

—Cuando tras un show hay una historia real, ¿hay más presión?

—Tiene más complejidad que una serie de ficción, es ficción pero con personajes vivos, en su mayoría, citando nombres y circunstancias.

—¿Cuáles son las series que te conmovieron en 2020?

—Normal People, The Great, y la que más me conmovió, Tales from the Loop.