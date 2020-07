Nacha Guevara, una figurita difícil de conseguir

El concurso de canto con famosos que tendrá como conductores a Laurita Fernández y Ángel de Brito viene haciendo ruido desde antes de iniciar, con algunas renuncias sorpresivas y la suma de participantes a último momento.

Pese a que su nombre sonó desde el principio como uno de los posibles dentro del jurado en el certamen que comenzará el próximo 27 de julio, lo cierto es que Nacha Guevara recién firmó su contrato hace unas pocas horas. Así lo dio a conocer ella misma en diálogo con el ciclo radial conducido por Catalina Dlugi.

Consultada acerca de si tardaron mucho en convencerla, la artista explicó: “Sí, por muchas razones, y una de ellas es que implica un riesgo entonces y hay que decidirse y conocer todos los protocolos como van a hacer”. En este sentido sostuvo: “Ayer hicimos las fotos y está todo muy cuidado, muy distinto. Pero todo es distinto, la vida es distinta”.

Además, explicó que para ella comenzar a salir de su casa tras haber pasado 120 días encerrada es de algún modo un shock. “Volver al mundo es un cambio grande y muy de repente, como fue muy de repente que tuvimos que quedarnos en casa”, reflexionó entre risas la artista.

Nacha se mostró muy conforme y cuidada con las medidas que se tomaron desde “La Flia” para poder hacer el ciclo y reveló: “Está todo muy controlado porque está todo muy pensado. Yo voy a llegar 15 minutos antes del programa ya producida y directamente me voy a sentar en mi silla. Voy a usar siempre como un uniforme: un smoking negro y solo en alguna ocasión especial me pondré otra cosa, pero no es el momento para estar con asistentes y gente encima”.