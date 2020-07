Valeria Britos: “Esta pandemia nos movilizó a todos”

A paso certero, Valeria Britos estudió teatro y logró sus primeros trabajos actorales en la pantalla chica de los años 90. En este sentido, logró desempeños que aún perduran en el imaginario colectivo, como sucedió en el ciclo de Disney donde presentaba dibujos animados, o sus roles simpáticos en Aprender a volar, Por siempre mujercitas, La nena, entre otros.

Tiempo después, adentrada en la adultez, siendo madre y recibida de la carrera de Comunicación Social, la artista se abocó a las producciones teatrales para segmentos infantiles o en exitosas giras con piezas para los más grandes.

En diálogo con diario Hoy, la actriz recorrió su profesión, rememoró sus más preciadas anécdotas y explicó cómo la encuentra este momento en el Viejo Continente.

—¿Qué recordás sobre tus inicios?

—Era lo que quería y lo disfrutaba mucho. Fui creciendo en la TV y, a medida que pasaba el tiempo, se fueron sumando nuevos desafíos y responsabilidades. Cuando tenía 14 años, estuve como bailarina en el programa La ola está de fiesta, conducido por Flavia Palmiero. Me divertía mucho. Hoy veo los videos que suben en las redes sociales, no puedo creer cómo saltaba y bailaba en las grabaciones. Tiempo después, tuve una gran oportunidad para trabajar como conductora, junto a Nicolás Ligato, en El club Disney. En ese momento íbamos a la oficina todos los días, veíamos los dibujos, armábamos el programa. Gracias a ello cumplí mi sueño de conocer Disneyworld en uno de los viajes. Lo más difícil de aquel entonces fue rendir libre el tercer año del colegio secundario. Por suerte, luego volví como alumna regular.

—¿Puede decirse que La nena te lanzó a la fama y la popularidad?

—Mi primer trabajo como actriz sucedió en la novela Aprender a volar, luego Mujercitas. Ambos programas, anteriores a La nena. En mis comienzos, tuve la suerte de estar rodea­da de grandes actores y actrices que fueron mis maestros. La nena fue un programa familiar con un argumento muy sano que se vio en varios países con mucho éxito. Recuerdo la gran cantidad de cartas que llegaban al canal porque, en ese entonces, no había redes sociales. Ahora, gracias a ellas, las distancias se acortaron, y recibo muchos mensajes. Me encanta cuando la gente me cuenta que el programa formó parte de su adolescencia, que lo compartían en familia. Además, cuando ven fotografías de mi hija, muchos me dicen que nos parecemos y que ella les recuerda al personaje que hice en esa novela.

—Tras muchos años en la TV, te abocaste al público infantil...

—Es algo que siempre me gustó. Trabajé muchos años en distintas producciones. Desde 2013, junto a Lionel Campoy formamos Vale hacer Lío. Ambos somos exigentes y armamos un gran equipo de trabajo. Comenzamos a escribir y producir nuestros espectáculos, y tiempo después empezamos a hacerlo para otros actores también.

Un viaje anhelado

A principios de año, Valeria Britos, su pareja y su hija decidieron realizar una travesía que por diferentes motivos quedaba postergada, y no era otra que conocer Europa. Es por ello que pusieron manos a la obra y volaron al mentado destino, donde los encontró la pandemia más unidos que nunca.

Al respecto, la intérprete esbozó: “Viajamos junto a mi pareja Lío y mi hija Cami. Nos debía­mos este plan desde nuestro casamiento en 2018 y por motivos familiares no habíamos podido. Estando aquí en Italia, cerraron las fronteras, y al tiempo cancelaron nuestro vuelo de regreso. En este sentido, nuestro trabajo en teatro también quedaba en stand by, así que por ahora seguimos acá. Esta pandemia nos movilizó a todos, confío en que pronto todo esté mejor”.