Moria Casán: “Soy la arquitecta de mi psiquis”

Durante una entrevista íntima con este medio, la monumental figura de nuestro país describe sus lazos familiares, analiza su situación sentimental y también da a conocer los compromisos laborales que em­prenderá a la brevedad.

—¿Cómo te describirías en tu rol como abuela?

—Creo que soy bárbara, como lo fui al ser mamá. Pero no soy invasiva, tengo una diferencia porque soy de corregir cosas de los chicos, no es que les permito hacer todo lo que quieren. Quizá no soy de ponerme a jugar pero si les leo un cuento, un libro, vemos una película juntos. Lo que sí comparto con ellos que no hice con Sofía, es el colecho. Son divinos y los amo. Dante Della Paolera tiene 5 y Helena Tuñón de 11 años, son dos bombas. Asimismo Sofía Gala está hecha una reina, es inteligentísima, talentosa, súper premiada. Además, según la prensa argentina e internacional, es la actriz de nuestra generación más prestigiosa. También terminará la segunda parte de Chávez que hicieron unos capítulos (El Tigre Verón, serie). Ella interpreta a la hija. Seguirán cuando se reanuden los rodajes, cuando se flexibilice la cuarentena. Estoy orgullosa de mi familia y agradeciendo que estemos todos sanos, no pidiendo nada. Agradezco todos los días poder ver, que funcionen mis piernas, mis brazos, mi cabeza.

—Te casaste con el artista plástico Humberto Poidomani pero residen en países diferentes, ¿cómo se transita?

—El amor a distancia se lleva divino porque tenemos nuestro romance que entra dentro del absurdismo. Tenemos charlas hermosas, compartimos una intelectualidad. Es un hombre muy parecido a mí, somos en esencia y es un tipo que me fascina. La causalidad hizo que nos viéramos en un restaurante, él estaba co­miendo con una amiga y yo junto a mis nietos. Al otro día, me acercó una obra suya, una instalación hermosa que es “La muerte se viste de moda”, quedé muda y le agradecí. Ahí me invitó a salir porque se iba, ya que vive en el exterior. Desde que nos vimos esa vez, no nos separamos más. Nos hablamos por teléfono todo el tiempo y me preguntó si me quería casar con él. Le dije que sí, me mandó los pasajes, viajé con mi amigo Galo y me esperó en Roma. Asimismo él habitaba una casa junto a una amiga suya psicoanalista de arte, mientras que nosotros nos quedamos en un hotel. Después nos fuimos a Florencia. Todo estuvo divino. Nos casamos un sábado y el domingo ya me volvía. No tuvimos luna de miel. Todo es un disparate. En mi vida todo se da de esta manera, me dejo llevar por el instinto, las ganas y la pasión que siempre tengo por sobre todas las cosas. Creo que encontré al hombre ideal en cuanto a intelecto, de arte, de todo eso que hace bien, o por lo menos a mí. Nos acompañamos mutuamente en la distancia.

—¿Qué opinás de las producciones de streaming?

—Son lo más. Empiezo con Moria’s Drags Night en este soporte y luego mi intención es pasar a la TV Pública y abierta porque debemos dar inclusión a este arte tan arriba, tan fuerte, y pop. Debemos mostrar sus historias de vida. También al Cantando 2020. Todo brutal.

La pandemia según “La One”

—¿Qué pensás sobre el presente inusual al que asiste la humanidad?

—Como algo más que nos toca vivir. Como el cambio de siglo que fue muy fuerte en mi vida, como bisagra también. Siempre estuve bien conmigo misma, me llevo muy bien con mi soledad. Dentro del ruido y lo social que soy, me encanta el aislamiento social. Medito en el escenario, pero nunca fui a una clase. Fui la arquitecta de mi psiquis. Lo tomo como un momento donde el mundo se paró por dos gotas de saliva. En este momento, ni los adelantos tecnológicos, ni el dinero ni la globalización valen de nada. Ya Steve Jobs dijo que la cama más cara era la de un hospital, aunque él podía comprar un país si así lo hubiera querido. Por otra parte, Bill Gates, que es un informático brillante y uno de los hombres más ricos del mundo, afirmó que es millonario pero no puede comprar el tiempo. Hay gente que gana y otra que pierde en estos hechos tan dramáticos. Es una guerra, una suerte de terrorismo viral. Cómo podés imaginar esto, con qué armas vas a defender, somos totalmente indefensos y no existimos. Esto es un mensaje que nos manda el planeta para que no tiremos más basura y para que seamos más cuidadosos.



Cantando 2020, con un jurado de oro

Bajo la cuidada producción de La FLIA con sus referentes Federico Hoppe y Pablo “Chato” Prada, el certamen Cantando por un sueño ya es un hecho y desembarcará en la pantalla chica bajo la emisión del 13. En esta entrega, el show será conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández mientras que el jurado estará compuesto por figuras de primer nivel del espectáculo argentino como lo son Moria Casán, Nacha Guevara, Pepito Cibrián Campoy, y la cantante de la movida tropical Karina “La Princesita”. Además los equipos estarán conformados por un famoso y un soñador.