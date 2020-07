Fernanda Vives: “Mi familia es mi mejor tesoro”

En sus inicios, Fernanda Vives comenzó su carrera como bailarina, para luego adentrarse en la actuación con interpretaciones en obras de teatro y programas destinados a la pantalla chica.

Un día, una amiga le presentó al exfutbolista Sebastián Cobelli, y el flechazo fue inmediato. Comenzaron a salir y la convivencia no tardó en llegar. Poco tiempo después, pasaron por el registro civil y se regalaron una majestuosa boda. Con diez años de vida conyugal, formaron una hermosa familia con dos hijos, Brisa y Rocco, y trabajan juntos en proyectos relacionados con los bienes raíces y la publicidad en redes sociales. Durante una entrevista con diario Hoy, la actriz reflexionó sobre su hermoso presente.

—¿De qué manera transitás junto a la familia este momento inusual?

—Espero que todo esto se solucione. Es un hecho histórico, nadie lo esperaba. Estamos en casa con mi papá, mi esposo, mis niños, que estudian por Zoom, que no era conocido por ninguno de nosotros. Es admirable lo bien que se portan.

—Te abocaste a otros proyectos, ¿extrañás algo del ambiente

artístico?

—Durante el año trabajo en las publicidades para redes sociales, porque el trabajo fue girando para ahí, y esporádicamente voy a programas como invitada. Tampoco hay muchas opciones como para tener una fuente laboral estable. Además, tengo otras ocupaciones porque estoy en los negocios que mi marido tiene en Rosario, más los niños, actividades no me faltan. En verano hago presencias, eventos, estuve en los carnavales de Gualeguaychú. Gracias a Dios, trabajo no me faltó nunca. Además, sucede que uno se va acomodando a los años, a la familia y lo que te acompaña en tu día a día. Trato de elegir lo que sea cómodo para todos. Surgieron propuestas para hacer temporada, pero el rédito económico no es suficiente para movilizar la estructura familiar, los cambios que se dan, entre otros, para ello. Hoy en día, mis elecciones pasan por otro lado. Toda mi vida soñé con formar una familia, y en base a eso se arma mi vida.

—¿Qué le falta a la TV actual?

—La televisión va camino a la muerte, veo que desaparecieron programas como novelas argentinas y los de chimentos, porque la vida de los famosos pasa por las redes sociales. No sé si en el futuro van a tener una continuidad, salvo los noticieros o los contenidos sobre política. En mi caso, si me llegara alguna propuesta, tendría que prepararme mucho porque hace años que no hago teatro. Al ser verborrágica, me veo más como panelista o en un rol donde se me permita hablar. También podría estar en Bailando, en pareja con Sebastián Cobelli, mi esposo. Sobre todo porque la última vez que estuve fue feo, salió la peor parte de mí, ahora podría mostrar otro lado que es muy lindo. No sé si es lo que vende, pero es parte de mí.