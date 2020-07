La inesperada confesión de Oriana Sabatini

Desde hace unos meses, la cantante Oriana Sabatini se instaló con su novio, el futbolista Paulo Dybala, en Italia. De esta manera, ella compone y produce puertas adentro, mientras que él retomó los entrenamientos junto al plantel de Juventus. En este contexto de pandemia, ambos dieron positivo en Covid-19 y se recuperaron con éxito.

Recientemente, la influencer utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer una verdad desconocida sobre su vida, porque visibilizó su trastorno alimenticio. Al respecto, reveló: “Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy sería inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo”. Luego dio detalles del padecimiento personal: “Después de diez años de convivir con trastornos alimenticios, pasando de una anorexia hasta el trastorno por atracón, hoy me pintó subir esto. Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me quería sacar ese peso de encima”.