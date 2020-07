Zabo: “Fue una montaña rusa ver Yo, Adolescente”

En diálogo con diario Hoy, Zabo relató el proceso de su historia, Yo, Adolescente. Publicada originalmente en Fotolog y luego como novela por editorial Planeta, terminó llegando al mundo del cine. De Parque Chacabuco City Rockers a los medios, este joven autor espera por estas horas el debut, en TV (el próximo jueves por Cinear), de la película de Lucas Santa Ana.

—¿Es raro estrenarla en este contexto?

—Es una macana porque me gusta mucho la experiencia del cine y ver las películas en pantalla gigante. Imaginábamos este momento de otra manera, ir superempilchados a la avant, armar nuestra alfombra roja y vivir la fantasía de manera muy lúdica.

—Cuando escribías el Fotolog, ¿cómo incorporabas todos los temas que toca?

—Cromañón fue el puntapié inicial del relato, hablamos con Lucas para llevarla al cine, con respeto. Por alguna razón tengo en la cabeza tragedias que involucran a jóvenes, me generan impulsos para escribir o colaborar. Además esto también se conecta con esta situación extraordinaria y cómo se va a reconstruir la cultura y la noche, que en ese momento también fue clave y generan cambios profundos, que aún no sabemos cómo van a ser, pero todo tiene que ver con todo.

—¿Qué sentiste cuando viste la película por primera vez?

—La primera vez que vi el corte de la película más parecido al final, me di cuenta de que Lucas entendió cosas de lo que escribí que hasta yo no entendía. Los tiempos de la película son otros, en el libro quedó más el retrato de época y los conflictos de clase y en la película la parte vincular y lo de salud mental. Es rarísimo, todo. No es una biopic, pero está tu nombre, lo que contaste de tu historia. El proceso fue caótico, verla fue una montaña rusa. La versión de Lucas es hermosa, actualizada, como con un filtro de Instagram, el elenco es increíble, son todos muy buenas personas. Me siento afortunado, porque en una movida tan personal, era necesario que se genere esa magia en la pantalla.

—¿Tienen pensado hacer algo especial para el estreno?

—Vamos a hacer una gala virtual en la previa a la emisión de la película, con todo el elenco, con la posibilidad de colaborar con la línea de asistencia al suicida. Tengo mucha ansiedad por el estreno y todo lo que vamos a hacer.