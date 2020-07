“Lo más importante es informar con la verdad”

Alejandro Cupito, en sus inicios, incursionó en Café Fashion y, tras varias participaciones, en el 2002 concursó y se convirtió en secretario de Susana Giménez. Luego de su paso por la puerta grande, el intérprete quiso abocarse a su primera pasión: la actuación en novelas y obras de teatro.

En una entrevista con este medio, el galán recorrió su trayectoria y ahondó sobre su nuevo rol en el éter, donde conduce un programa radiofónico junto a un gran equipo de trabajo.

—A lo largo de tu trayectoria, hiciste teatro infantil, ¿cómo fue esa experiencia?

—La amé. Tuve la oportunidad de debutar en un teatro de la calle Corrientes con una obra llamada Los descuentos de Yoyo, donde tenía que actuar, cantar y bailar. Luego trabajé varios años en el Circo Merlín e hice obras junto Esteban Mellino, mi primer profesor. El público infantil es el más sensato y difícil de conquistar.

—También fuiste modelo en campañas publicitarias, conductor y te formaste estudiando actuación, ¿cuál de estas aristas priorizás?

—Actuar y conducir me gusta mucho porque me siento cómodo en ambos oficios. Cuando trabajé en el circo como presentador viajamos por todo el país y aprendí a manejarme frente al público e improvisar. Y el modelaje fue algo esporádico y circunstancial; hice campañas gráficas nacionales e internacionales y me fue bien.

—En la actualidad te dedicás a la radio junto a un gran equipo, ¿cómo es esa experiencia?

—Feliz, porque es una experiencia maravillosa. Estoy haciendo un programa junto a Matías Alé y Pepe Chatruc. La propuesta llegó de la mano de Sol María Pérez, que tiene la productora Sun; la idea era hacer una gira de teatro pero por la pandemia se armó este ciclo radial. Tenemos muchas ganas de llevar este programa llamado Distancia Social al teatro y a la TV.

—¿Qué fortalezas y prioridades tenés a la hora de informar? ¿Hay temas tabúes?

—Me siento realmente cómodo trabajando con actualidad, espectáculos e interés general. Me parece que lo más importante es informar siempre con la verdad y con buen contenido. No tengo temas tabúes, hablamos de todo en el programa.